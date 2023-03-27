شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 5.. الشافعى يبدى إعجابه بقدرة ورق البردى على حفظ المخطوطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل رسالة الإمام الحلقة الخامسة بطولة النجم خالد النبوى، والذي يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc، شهدت إعجاب الامام الشافعي بورق البردي وقدرته على حفظ المخطوطات، حيث قابل أروى جودة في دكان المخطوطات والتي قالت له إن مخطوطات ابن اخميم محفوظة، وذلك يعود إلى قدرة ورق البردي الذي تشتهر به مصر على ضفاف النيل على حفظ المخطوطات إذا تم اختيار الورق بعناية وكتب عليه بحبر معين.



مسلسل رسالة الإمام الحلقة 5

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض على قنوات الحياة وdmc وcbc.

استعانت الشركة المنتجة ميديا هب سعدى – جوهر، بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.