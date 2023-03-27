شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 5.. كمال أبو رية يتفاجأ بوجود نيللى كريم فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عصام أبو عصاية "كمال أبو رية" خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل عملة نادرة، أن يذهب لعبد الجبار "جمال سليمان" في منزله حتى يبرئ نفسه من كل التهم التي وجهها له عبد الجبار، وبالفعل حاول إقناعه بأنه لم يقتل ولده بلال "علي الطيب" ولم يخطف زوجته نادرة، ولكن عبد الجبار لم يصدقه وكانت المقابلة بلا جدوى، وعندما عاد للمنزل رحب به إبنه ودخل المنزل فتفاجأ بوجود نادرة التي هربت من منزل عبد الجبار عنده بالمنزل.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.