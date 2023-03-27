شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 5.. رؤوف يقرر مقابلة حبيبته الأولى وطه يدخل فى اكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 5 بحديث مها (فرح يوسف) لوالدتها عن مقابلتها لرؤوف (طارق لطفي) بعد غياب، كما تحكي لها عن طلبه رقم هاتفها، وفي تلك الأثناء يتصل بها رؤوف، ويخبرها أنه سوف يقابلها في اليوم التالي، كما يتحدث رؤوف مع والدته عن ذهابها إلى شيرين (عائشة بن أحمد) وحديثها معها.

ويتحدث يوسف (عمر الشناوي) خلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل مذكرات زوج مع يارا (سارة الشامي) عن طلبه الزواج منها وكيف أنه يحبها، وتحاول يارا اثنائه عن ذلك، ليبتعد عنها، وتتركه في النهاية وتعود إلى عملها، كما يدخل دكتور طه (خالد الصاوي) في حالة حزن واكتئاب بعد طلب زوجته نجيبة (سما ابراهيم) الانفصال عنه بعد المشاجرة التي نشبت بينه وبين طليقها السابق، ويطلب من مساعدته إغلاق أرقامهم لينعزل عن العالم.





مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.





أبطال مسلسل مذكرات زوجمسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.