شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 5.. شيماء سيف تصدم يسرا بغسيل ملابسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، عن أحداث مختلفة، حيث أخذت فوقية - شيماء سيف - ملابس يسرا وابنها آدم الشرقاوى لتغسلهما أثناء نومهما، وهو الأمر الذى سبب صدمة لهما.. خاصة أن كلا الحقائب مع ابنتها سماح، كما جلست سماح - مايان السيد لتأكل الغداء مع عائلة عنبة الذى استضافها بمنزله، وعقب الغداء طلبت منه أن تنزل معه للبحث عن والدتها وشقيقها.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.