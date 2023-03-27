شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 5.. عائشة تعلم بمقابلة طارق لطفي وفرح يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 5 قيام يوسف (عمر الشناوي) بالذهاب إلى رؤوف (طارق لطفي( للحديث معه عن علاقته بيارا (سارة الشامي) وأنه يحبه ولا يقدر ابعادها عن تفكيره.

وخلال الأحداث يذهب رؤوف إلى منزل مها (فرح يوسف) للخروج معها، وتخيل أنه يقول لها أنها وحشته وأن حياته كانت صعبة من غيرها، ليفوق من ذلك على ركوبها العربية بجواره وخروجهما معا، كما يتحدث طارق (أيمن الشيوي) مع نجيبة (سما ابراهيم) عن ما حدث بينه وبين طه (خالد الصاوي) بالأمس، لتخبره أنها لن تستطيع استكمال الجلسات معه.

يحاول سيف (حازم إيهاب) التحدث مع سلمى عن سبب رفضها الزواج، لتخبره أنها ضد الفكرة بسبب مشاكل تعرض لها سابقا، بينما يذهب رؤوف برفقة مها إلى أحد المطاعم التي كانوا يرتادوها سابقا، لتخبره أنها قلبها مكسور وأن زوجها حسام كان يحبسها في حياتها، وأنها تود عيش حياتها براحة دون صراعات.

وذكر رؤوف خلال التسجيل الصوتي أنه كان يبحث في مها عن الابنة الصغيرة التي كان يحبها، وأنه كان مفتقد أشياء من الماضي، ولكن الزمن عدى عليها كثيرا، وخلال الأحداث تعلم شيرين أن رؤوف قابل مها عن طريق صورة عبر "انستجرام".

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.