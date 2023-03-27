شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات أحمد فهمى فى حواره مع الخليج 365 عن مسلسل سره الباتع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري الخليج 365 حوارًا مع الفنان أحمد فهمي والذي يخوض تجربة جديدة ومختلفة تماما عليه، خلال مسلسل "سره الباتع" مع المخرج خالد يوسف ، الذى يبتعد فيه للمرة الأولى عن الكوميديا فى الدراما، وذلك بعد خوضه التجربة فى السينما خلال فيلم "العارف" منذ عامين الذى قدم فيه شخصية شرير.

واليكم أبرز تصريحات أحمد فهمي في حواره مع الخليج 365:

مسلسل سره الباتع يؤكد صعوبة تغيير الهوية المصرية مهما كان الاحتلال

المسلسل حدوتة حلوة ومسلية ولا ينتمى لمسلسلات النخبة

خالد يوسف مخرج عنده مدرسة وصاحب وجهة نظر ورؤية مختلفة عن الناس

أصعب عمل صورته.. وريم مصطفى شاطرة ومش بتنفسن

"سره الباتع" فرصة ما تترفضش ومبسوط بردود الفعل وبقية الحلقات هتعجبكم ‎

كنت محسوبا على الصناع نمرة كوميدية حتى قدمت "سره الباتع" ‎

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض علي قناة الحياة في العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on في الحادية عشر ونصف.