شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 5.. طارق لطفي يترك منزل والدته ويستقيل من عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث رؤوف (طارق لطفي) خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 5 مع صديقه يوسف (عمر الشناوي) عن مقابلته لمها بعد سنين طويلة وعن مشاكله مع شيرين (عائشة بن أحمد)، مشيرا إلى أنه اتبع نهجا خاطئا من البداية بعد سكوته طوال الفترة الماضية، وكان لابد أن يتحدث ويحل مشاكله أولا بأول.

تعلم شيرين بمقابلة رؤوف ومها (فرح يوسف) وتتحدث مع صديقاتها حول ذلك وينصحنها بضرورة تهدئة أوضاعها معه، وأن تفاجأه وتصالحه، وتقوم شيرين بالتحدث مع والدته (هناء الشوربجي) لتقوم بلم ملابس رؤوف وتخبره أن يعود إلى منزله وإلى لزوجته بعد حديث شيرين معها، ويغضب رؤوف ويترك منزل والدته، وعندما تذهب شيرين إلى مكان عمله وبرفقتها ورد، تعلم أنه قدم استقالته منذ يومين.

مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.