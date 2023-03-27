شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة الخامسة.. عمرو يوسف يغير شكله للكشف عن هوية التكفيريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "الكتيبة 101" وجود تحولات كبيرة في طريقة تفكير الإرهابيين والتكفيريين مثلما ظهر مع اعتراضهم لمجموعة من المدنيين من وقت لآخر، حيث يقوموا باعتراض طريقهم دون المساس بالمدنيين، وهو ما جعل آسر ياسين ينتبه لأن ذلك الأسلوب جديد ويحتاج لقيادة أجنبية لتنفيذه، وبالتالي كلف عمرو يوسف بمهمة مفادها تغيير شكله، وقيادة سيارة من أجل اعتراضها من قبل المدنيين، ووضع جي بى اس عليها من أجل اكتشاف المكان الذى يذهبوا له.



عمرو يوسف واسر ياسين

ومع ذهاب عمرو يوسف بواسطة السيارة اعترضه التكفيريون وطالبوه بالوقوف قبل انتهاء الحلقة، إذ إنهم أخبروه في البداية بأنهم سيأخذون السيارة وعليه السير بدونها والرجوع من حيث أتى، ولكن فجأة أوقفه التكفيري، لتنتهى الحلقة عند هذا الحد، منبئة عن إثارة أكبر فيما هو قادم.



عمرو يوسف

وتعرض قناة ON حصريًا فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم مسلسل "الكتيبة 101"، المكون من 20 حلقة، ويسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم فى سيناء، فيما تعرض القناة مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا ومحمد فراج فى الثلث الأخير من شهر رمضان.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين فى مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغنى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.