شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات يسرا فى حوارها مع الخليج 365 عن 1000 حمد الله ع السلامة والان مع تفاصيل الخبر
1000 حمد الله ع السلامة.. كوميديا لذيذة وراقية
التعاون بين الشركة المتحدة والعدل رائع ومثمر
مفارقات كوميدية تفجر الضحك فى مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة
سيناريو مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة يحمل مفارقات مضحكة
عمرو صلاح إضافة لمسلسل 1000 حمد الله ع السلامة وله طريقة خاصة فى الإخراج
اتجهت للكوميدى لأني وجدت أنه من الأفضل أن ابتعد حتى أستطيع أن أعود مرة أخرى للدراما
المنتج جمال العدل عشرة عمر وعملت معه لمدة تصل لأكثر من 20 عاما،
أمى أكثر الشخصيات النسائية الملهمة بالنسبة لى
بعد وفاة أمي ما فيش عندى حاجة اسمها عيد الأم
شيماء سيف كوميديانة رائعة وجميلة على المستوى الإنسانى والفنى
أعتبر مايان السيد «زى بنتى» هي مجتهدة جدا ووجه زى القمر
يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.
يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات، ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.