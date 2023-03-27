شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات يسرا فى حوارها مع الخليج 365 عن 1000 حمد الله ع السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ”الخليج 365” حوارًا مع النجمة يسرا التي تمتلك من الذكاء الفنى ما يكفيها لتطور من أدواتها وتخوض مغامرات مختلفة وجديدة شبابية تراهن عليها وتكسب فى النهاية الرهان، لم تكتف يسرا بما حققته من نجاحات على مدار مشوارها الفنى ولا المكتسبات التى نالتها بتعاونها مع كبار المؤلفين والمخرجين، أو بالقضايا التى حركت بها الرأى العام، بل كان كل ذلك دافع جديد لمزيد من النجاحات ولمزيد من التفكير خارج الصندوق وما هو غير متوقع أو معتاد واليكم أبرز تصريحات يسرا في حوارها مع ”الخليج 365”.

1000 حمد الله ع السلامة.. كوميديا لذيذة وراقية ‎

التعاون بين الشركة المتحدة والعدل رائع ومثمر ‎

مفارقات كوميدية تفجر الضحك فى مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة ‎

سيناريو مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة يحمل مفارقات مضحكة

عمرو صلاح إضافة لمسلسل 1000 حمد الله ع السلامة وله طريقة خاصة فى الإخراج ‎

اتجهت للكوميدى لأني وجدت أنه من الأفضل أن ابتعد حتى أستطيع أن أعود مرة أخرى للدراما

المنتج جمال العدل عشرة عمر وعملت معه لمدة تصل لأكثر من 20 عاما،

أمى أكثر الشخصيات النسائية الملهمة بالنسبة لى ‎

بعد وفاة أمي ما فيش عندى حاجة اسمها عيد الأم ‎

شيماء سيف كوميديانة رائعة وجميلة على المستوى الإنسانى والفنى ‎

أعتبر مايان السيد «زى بنتى» هي مجتهدة جدا ووجه زى القمر