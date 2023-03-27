شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 5.. كمال ينقذ الدكتور وحيد ويضحى بنفسه لعدم فضحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101 في تسليط الضوء على ما يحدث في منطقة سيناء، وذلك مع اقتراب الشيخ موسى "خالد الصاوى" من كشف عمل "وحيد" فتحى عبد الوهاب في التهريب، ولكن أحمد كشك "كمال" أنقذه، وأخبرهم خلال جلستهم أنه يعمل وحده رافضا الكشف عن وحيد، وبالتالي أمر الشيخ موسى بطرده من القبيلة، مؤكدا براءتهم التامة منه.

وبدأت الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101 من خلال سيناء تحديدًا، واجتماع خالد الصاوى "الشيخ موسى" مع أحد شباب القبيلة من أهالى سيناء ممن أخبروه بأن هناك شخصًا في العائلة يعمل في التهريب، وهو ما استدعي من الصاوي الترتيب لقعدة في أسرع وقت، ثم أجرى اتصالاً مع فتحي عبد الوهاب "وحيد" من أجل عودته لسيناء بأسرع وقت ممكن مما أثار الشكوك عنده.



فتحى عبد الوهاب الحلقة الخامسة

وعلى صعيد آخر شرح آسر ياسين إلى زوجته أثناء جلسة عائلية مع والده ووالدته أمور أخرى حول التنظيمات الإرهابية ردا على سؤالها حول سبب عدم تحرك لعالم لمواجهة الإرهاب الذى يهدد الجميع، ليخبرها بأن الإرهاب كيان ممول من قِبَل دول، وله أهداف من شأنها تدمير دول اقتصاديا وتعطيلها.



فتحي عبد الوهاب واحمد كشك

وكان قد نجح أفراد الكتيبة 101 خلال أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل فى مهمتهم الموكلة إليهم من خلال الذهاب إلى محطة كهرباء فرعية فى العريش، وذلك بعد فترة من تعطلها على يد الإرهابيين ممن عطلوا وجود أية مهندسين بهدف فرض حياة سيئة على أهالى سيناء وجعلهم يعانون.



كمال

وقد ذهب الضابط نور "عمرو يوسف" إلى المحطة متنكرا فى زي مدنيين والقضاء على المخربين هناك، حتى يتمكن المهندسون من الذهاب وتشغيل المحطة من جديد.

تعرض قناة ON حصريًا فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم مسلسل "الكتيبة 101"، المكون من 20 حلقة، ويسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم فى سيناء، فيما تعرض القناة مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا ومحمد فراج فى الثلث الأخير من شهر رمضان.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين فى مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغنى، رشا مهدى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.