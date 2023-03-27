شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات نيللى كريم فى حوارها مع الخليج 365 عن مسلسل عملة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ”الخليج 365” حوارًا مع النجمة نيللي كريم التي تقدم تجربة درامية تليفزيونية ذات تفاصيل خاصة، تذهب من خلالها النجمة نيللى كريم إلى صعيد مصر برفقة مسلسلها "عملة نادرة" لتأكيد حرصها على مناقشة قضايا حياتية تهم المرأة بشكل كبير، معتمدة على فريق عمل تثق فيه بشدة، ومجموعة كبيرة من الممثلين أصحاب البصمة الخاصة منهم النجم أحمد عيد.

"عملة نادرة" تتويج لمشوارى فى الدراما التليفزيونية على مدار 10 سنوات

مجتمع الصعيد ملىء بالأحداث والتفاصيل وأهله يتميزون بالرجولة والنخوة و"نادرة" تحاول الحفاظ على ميراث أبنائها

"نادرة" تعد ميزان الصراع بين تلك عائلتين، والحقيقة تجربة المسلسل ممتعة وشاقة للغاية،

نصور فى أجواء شديدة الصعوبة بالإضافة إلى عدد ساعات التصوير المتعددة، وهو أمر صعب على الجميع.

الممثل طماع كلما ذاق طعم النجاح يرغب أكثر فى تقديم المزيد من أجل الجمهور وإسعاد الناس فى البيوت.

أرغب دائما فى تقديم كل ما هو متنوع وكما يقولون خارج الصندوق،

لا أبخل بنقطة عرق واحدة من أجل إسعاد الجمهور فى كل لحظة

مصحح اللهجة عبدالنبى الهوارى أعطانى دروسا على مدار شهرين على اللهجة لإتقانها بشكل مميز

لدى ثقة كبيرة فى المخرج ماندو العدل، وبيننا تفاهم وثقة لأبعد الحدود

أحمد عيد من الممثلين الجيدين فى الساحة الفنية وهو إنسان خلوق ومهذب على المستوى الإنسانى

الدكتور مدحت العدل من المؤلفين شديدى الاحترام والمهنية فهو يعلم قيمة العمل الفنى

أتجه فى رمضان 2024 لمسلسلات الـ15 حلقة وهو أمر يتماشى مع العصر.

سلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.