شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 5.. الشافعى ينتصر فى مناظرة حول التعدد الفقهى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوى، والذي يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc، دعوة الإمام الشافعي إلى دراسة علم الليث بن سعد وأبي حنيفة وعدم الاكتفاء فقط بعمل الإمام مالك، وذلك ردا على "فتيان" أحمد الرافعي والذي قال له إنه لا هناك داعى لدراسة علم الليث بن سعد طالما يدرسون في مصر علم الإمام مالك، ليرد عليه الشافعي بأن الإمام مالك كان بينه وبين الليث مشاورات عديدة ودراسة علم العلماء ليس تشتيتا كما يقول، وذلك في مناظرة حول التعدد الفقهي.

رسالة الإمام الحلقة 5 شهدت سفر الإمام الشافعي لطلب العلم، وهو ما أغضب ابنته بسبب غيابه لطلب العلم، ولكنه استطاع أن يرضيها وفي نفس الوقت يسافر لطلب العلم.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض على قنوات الحياة وdmc وcbc.

واستعانت الشركة المنتجة ميديا هب سعدى – جوهر، بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.