شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 5.. سلمى أبو ضيف تراسل حبها القديم فى مسلسل رسالة الإمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت سلمى أبو ضيف (هند) أن ترسل رسالة إلى حبيبها في الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام، وذلك بعد أن علم حبيبها القديم عمرو (رامز أمير) بمرضها بالحمى وعدم رغبتها في الأكل، وأرسل لها التذكار الذي كانت أعطته إياه من طرحتها في لقائهما الأول في الماضي.

وشعرت هند بالسعادة لاحتفاظ عمرو بالتذكار طوال هذا الوقت رغم زواجها وانقطاع التواصل بينهما، لتقرر إرسال رسالة له من خلال الخادمة، فكيف ستتطور علاقتهما في الحلقات القادمة؟

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة ميديا هب سعدى – جوهر، بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.