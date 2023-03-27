شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقه 5.. ملخص الحلقة الرابعة من المسلسل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب نار الحلقه 5 ينتظرها الجمهور بشغف كبير خاصة أن أحداث الحلقة الرابعة تؤكد أن مسلسل ضرب نار الحلقة 5، ستشهد الكثير من الأحداث الساخنة حيث شهدت الحلقة الماضية قيام زيدان (ماجد المصري) بتجنيد سحر (مها نصار) لصالحه، ليتعرف منها على كل المعلومات والتفاصيل الخاصة بمهرة (ياسمين عبد العزيز)، ليتقرب منها، وتخبره سحر أن يبتعد عن مهرة؛ لأنها تحب رجلاً صعيديًا يدعى جابر، وبالفعل تذهب للاطمئنان على مهرة في منزلها.



ضرب نار الحلقه 5



ضرب نار الحلقه 5 ملخص الحلقة الرابعة من المسلسل



ضرب نار الحلقه 5 ملخص الحلقة الرابعة من المسلسل



ضرب نار الحلقه 5 ملخص الحلقة الرابعة من المسلسل



ضرب نار الحلقه 5 ملخص الحلقة الرابعة من المسلسل



ضرب نار الحلقه 5 ملخص الحلقة الرابعة من المسلسل



ضرب نار الحلقه 5 ملخص الحلقة الرابعة من المسلسل



ضرب نار الحلقه 5 ملخص الحلقة الرابعة من المسلسل



ضرب نار الحلقه 5 ملخص الحلقة الرابعة من المسلسل



ضرب نار الحلقه 5 ملخص الحلقة الرابعة من المسلسل

ضرب نار الحلقه 5 من التوقع أن تشهد تفاصيل أكثر عن الخناقة التي نشبت بين عبيد أخ جابر (تامر مجدي) وبين رزق (ضياء عبد الخالق) داخل السوق بسبب المشاكل التي بينهما على الثأر، كما يستكمل سامي (أحمد الرافعي) عمله في خط الإنتاج الخاص بالأدوية المغشوشة.

مسلسل ضرب نار، المعروض على قناة on ومنصة WATCH IT، وشهدت أحداثه هجوما من العترة (محمود غريب) على منزل مهرة (ياسمين عبد العزيز)، وظهر جابر (أحمد العوضى) وضرب رجال العترة وقبض على الأخير، وانهالت عليه مهرة بضربه على وجهه.

وطلب زيدان (ماجد المصرى) من "مهرة" أن تأتى إليه لتجد العترة موجودا هناك، وتخبره أن الأخير هاجم منزلها ببلطجية، وتقابلت "مهرة" وجابر على النيل وتناولا حمص الشام وأخبرها أنه يمتلك ورشة فى الصعيد تحمل اسم "الكوماندا" وأنه يريد استئجار محل للعمل به.

مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

مسلسل ضرب نار يعرض على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل ضرب نار من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.