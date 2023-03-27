شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 5.. سوسن بدر تعترف لزوجة سامح الصريطي بخطئها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج، أحد مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنافس فى دراما رمضان 2023.



بدأت الأحداث بـ"شريف" الفنان هشام إسماعيل الذي يخبر زوجته "آية" الفنانة سامية عاطف بأن الشقة التي يعيشان بها أصبحت ملك جميلة وأكد لها صحة العقود وعدم تزويرها.



تواجه "شهيرة" الفنانة سوسن بدر "داليا" الفنانة عبير منير وتخبرها بأنها ستنهي علاقتها بزوجها "طارق نصار" الفنان سامح الصريطي وتؤكد لها أنها أخطأت وتريد أن تكفر عن خطئها وأن العلاقة لم تتخطَ الكلام، توكد لها "داليا" أنها لا تثق بها، تحاول "شهيرة" الاعتذار لداليا والاعتراف بخطئها وتترجاها باسم الأمومة عدم فضحها أمام أولادها.

تحاول "شيري" الفنانة يسرا اللوزي التأكيد لجميلة عدم وجود علاقة بينها وبين "نرمين" الفنانة عبير صبري، تشعر جميلة انها كاذبة وتطلب منها الدليل على ذلك، يطلب أكرم من جميلة مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه، تقابل جميلة أكرم أسفل أحد العمارات وتعطيه النقود، تنتظر جميلة ثم تصعد خلفه لتكتشف أنه يلعب قمار مع أصدقائه، تحدث مشاجرة بين جميلة وأكرم بسبب فعلته وتخبره بعلاقه والدتها وطارق.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.