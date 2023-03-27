شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 5.. مكي يعانى مع فوبيا المرتفعات ببرج القاهرة مع مربوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الكبير "أحمد مكى" ومربوحة "رحمة أحمد" إلى القاهرة، وعند وصولهما لمحطة القطار ظلت مربوحة تجرى معبره عن سعادتها وسفرها خلال حداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوى 7.

وجاء للكبير مكالمة عمل أبلغته أن الاجتماع تأجل 3 أيام لتنتهزها فرصة مربوحة وتطلب من الكبير أن يفسحها فى البرج وتركب مركبا فى النيل وبالفعل يأخذها لكن يعانى من فوبيا المرتفعات وعند وصولهما لأخذ مركب فى النيل لوحدهما يبلغه أن المركب بـ400 جنيه ليرفض الكبير ويأخذ المركب الفرد بعشرين جنيهًا والمتواجدين يرقصون على مهرجانات ليجبرهم الكبير على تشغيل أغانى فيروز ويرقص مع مربوحة.



الكبير أوى 7 الحلقة 5



الكبير أوى 7 الحلقة 5

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.