شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 5.. الكبير يسافر مع مربوحة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وبعد ذلك تحدث الكبير مع صديقة نفادى "حاتم صلاح" عن كلام الدكتورة له وأنه يجب أن يأخذ معه مربوحة رحلة ليقرر يأخذها معه إلى القاهرة فى رحلة العمل التى لديه.
ويبلغ الكبير مربوحة أن تحضر الشنط لسفرها معه القاهرة لتعبر عن سعادتها لذهابها معه وتظل تغنى الأغانى الوطنية.
ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it
مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.
وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.