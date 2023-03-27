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مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 5.. الكبير يسافر مع مربوحة إلى القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوى 7، بتحدث الدكتورة جميلة "نور" للكبير "أحمد مكى" وزوجته مربوحة "رحمة أحمد" بعد خروجهما من الحجز وطلبت منهما السفر لتجديد حبهما لأن المشاكل تزايدت بينهما، ثم تحدث زوج جميلة عبر الموبايل لها وردت عليه بكل رومانسية وحب وعند خروج الكبير ومربوحة من العيادة اتخنقت مع زوجها خناقة عنيفة.

 

وبعد ذلك تحدث الكبير مع صديقة نفادى "حاتم صلاح" عن كلام الدكتورة له وأنه يجب أن يأخذ معه مربوحة رحلة ليقرر يأخذها معه إلى القاهرة فى رحلة العمل التى لديه.

 

ويبلغ الكبير مربوحة أن تحضر الشنط لسفرها معه القاهرة لتعبر عن سعادتها لذهابها معه وتظل تغنى الأغانى الوطنية.

 

وكانت انتهت أحداث الحلقة الرابعة، من مسلسل الكبير أوى 7، بالقبض على الكبير " أحمد مكى" وزوجته مربوحة "رحمة أحمد"، ولذلك أثناء تجولهما بالسيارة وقفهما كمين، ولكن الكبير كان لم يحمل أى إثبات شخصية فتم القبض عليهما، لذلك هل هل يخرج الكبير زوجته مربوحة من السجن في الحلقة الخامسة؟

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على  منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم  أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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