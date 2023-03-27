شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 5.. الكبير يسافر مع مربوحة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوى 7، بتحدث الدكتورة جميلة "نور" للكبير "أحمد مكى" وزوجته مربوحة "رحمة أحمد" بعد خروجهما من الحجز وطلبت منهما السفر لتجديد حبهما لأن المشاكل تزايدت بينهما، ثم تحدث زوج جميلة عبر الموبايل لها وردت عليه بكل رومانسية وحب وعند خروج الكبير ومربوحة من العيادة اتخنقت مع زوجها خناقة عنيفة.

وبعد ذلك تحدث الكبير مع صديقة نفادى "حاتم صلاح" عن كلام الدكتورة له وأنه يجب أن يأخذ معه مربوحة رحلة ليقرر يأخذها معه إلى القاهرة فى رحلة العمل التى لديه.

ويبلغ الكبير مربوحة أن تحضر الشنط لسفرها معه القاهرة لتعبر عن سعادتها لذهابها معه وتظل تغنى الأغانى الوطنية.

وكانت انتهت أحداث الحلقة الرابعة، من مسلسل الكبير أوى 7، بالقبض على الكبير " أحمد مكى" وزوجته مربوحة "رحمة أحمد"، ولذلك أثناء تجولهما بالسيارة وقفهما كمين، ولكن الكبير كان لم يحمل أى إثبات شخصية فتم القبض عليهما، لذلك هل هل يخرج الكبير زوجته مربوحة من السجن في الحلقة الخامسة؟