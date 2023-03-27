شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كشف مستعجل الحلقة 5.. سهام يترك يوسف فى معركة ويهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت اليوم منصة watch it الحلقة الخامسة من مسلسل "كشف مستعجل" الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كل من محمد لطفي ومحمد علي رزق.

بدأت الحلقة باصطحاب الشيف "يوسف" الذي يجسده مصطفى خاطر لدكتور سهام الذي يجسده محمد عبد الرحمن، لينفذ جريمة قتل جديدة، وعندما يقفا في الصحراء يشتبك يوسف مع العصابة ويتبادلوا إطلاق النار في حين يتركه سهام ويهرب بالسيارة.



وفي المقابل يقوم سعيد نسانيسو أحد أفراد العصابة بالسيطرة على يوسف ويصطحبه معه لمقر إقامته، ويهدده ويحاول إقناعه بأن يعترف بمكان الشركة التي سرقها منها أثناء المعركة، وإلا سيقتله، ثم يأخذ هاتفه المحمول ويتصل بدكتور سهام ويبلغه أنه سيقتل صديقه في حال عدم تسليمه الشنطة، وهو ما يساهم في سعادة وفرحة سهام بالخلاص من القاتل المأجور يوسف، ويظن أن نسانيسو قد قتله.

يقوم سهام ببلاغ عائلته عاليا "هنادي مهنا" و لي لي "إلهام وجدي" والده عز الرجال ووالدته هناء الشوربجي، بأن يوسف مات في المستشفى متأثرا بإطلاق نار من قبل مجموعة حرامية، ثم يتركهم ويذهب لغرفته للاحتفال بموت يوسف، ليفاجأ بدخول يوسف عليه الغرفة مجددا فيصاب بصدمه جديدة ويعتذر له على تركه أثناء المعركة والهروب بالسيارة.

يقوم بعدها يوسف وسهام بالذهاب إلى العائلة ليطمأنوهم أن خبر وفاة يوسف غير صحيح، وبعدها يعودوا جميعا إلى القاهرة، ويعود سهام إلى عيادته ويوسف إلى مطعمه، وتنتهي الحلقة بوصول عاليا "هنادي مهنا" إلى المطعم الذي يعمل به يوسف وتتعرف على مودي الجزاز صديق يوسف "محمد لطفي" ويقوما بالغناء معا في المطعم.

مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، والبطولة ‏‏النسائى لهنادى مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك فى ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد على ‏رزق، ‏‏إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان ‏القدير عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏‏وإخراج شادى الرملي، وإنتاج ‏‏"‏k ‎‎media‏" كريم أبو ذكرى ‏فى خامس تعاون له مع المتحدة ‏‏للخدمات ‏الإعلامية، ‏‏وأول تعاون مباشر مع منصة ‏watch it‏.‏