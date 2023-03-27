شكرا لقرائتكم خبر عن "الدكان الأحمر" كلمة السر بين أمير كرارة ومى عز الدين في سوق الكانتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقع المشاهد في حب قصص الحب التي تبدأ على غير المتوقع، ومع بداية عرض مسلسل "سوق الكانتو"، ولعب أمير كرارة شخصية "طه"، ومى عز الدين دور "راوية"، البطولة في العمل، بدأ التساؤل عن الطريقة التي سيقع بها الثنائى في الحب، وكيف ستنشأ قصة حب بين التاجر الذى يعيش حياتة في سوق البالة في وسط البلد، والخياطة التي تقضى وقتها في الاتيلية، والبانسيون.



سوق الكانتو



سوق الكانتو

ومع نهاية الحلقة الرابعة من مسلسل "سوق الكانتو"، كان الدكان الأحمر، هو كلمة السر في بداية هذه العلاقة التي سنكتشف تطوراتها مع استمرار عرض حلقات العمل خلال شهر رمضان المبارك.



سوق الكانتو

فـ هل سيكون هذا الدكان، التي تنوى راوية بيعه لحل أزمة البانسيون مع والدتها، والمكان الذى اتهم طه قبلها بساعات بـ وجوده هناك لحرق الأقمشة، هو بداية شعلة الحب بينهما، أو ستكشف أحداث العمل عن وجود خلافات قديمة مع أمين عبد الهادى، والد راوية؟، خاصة مع إصرار جد طه "عبد العزيز مخيون"، من زواجه من طليقة شقيقة صالح، فاطمة.



سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة اليوم على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.