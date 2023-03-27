شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حاتم الحوينى بسبب هجومه على الفنانين ودراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم نقيب الممثلين، الدكتور أشرف زكي، ببلاغ للنائب العام ضد حاتم الحويني، وذلك بسبب هجومه على الفنانين وعلى دراما رمضان، حيث يتهم الفنانين وصناع الدراما بأبشع الاتهامات، كما يتهم مسلسل رسالة الامام بالتزوير والتحريف وتشويه صورة الإمام الشافعي.

وسياق مختلف شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوى، الظهور الأول للفنان نضال الشافعى الذى يشغل منصب قائد الشرطة وهو القائد المقرب من الأمير عبد الله بن العباس بن موسى ابن والى مصر ومستشاره، ويبدو من الأحداث أن هناك مواجهة مرتقبة بينه وبين السري بن الحكم والذى يجسده الفنان حمزة العيلى، بعد أحسّ الأخيرة نية ابن الوالى ومستشاره التخلص منه واستبداله بقائد الشرطة.

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.