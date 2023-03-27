بهاء الدين محمد يشيد بأبطال مسلسل "مذكرات زوج"

القاهرة - سامية سيد - أشاد الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد بأبطال مسلسل "مذكرات زوج" حيث أشاد بالفنانة التونسية عائشة بن أحمد مؤكدًا أنه يحب ملامح وجهها الطيبة.

وأشاد في الوقت نفسه بأغنية التتر التي قدمها حميد الشاعري وتامر حسين وعزيز الشافعي، ومنتج العمل تامر مرتضى وارتباط اسمه بالكثير من الأعمال الهادف والناجحة التى تحمل رسالة.

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما فى الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

أبطال مسلسل مذكرات زوجمسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.