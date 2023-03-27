“حالة صعبة جدا” .. لقاء الخميسي تكشف تطورات الوضع الصحي لشيرين الطحان

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مارس 2023 05:43 مساءً - كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان بعد تعرضها لأزمة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى وتواجدها بالعناية المركزة نتيجة تدهور وضعها الصحي بسبب معاناتها من مرض السرطان .

نشرت لقاء الخميسي صورة لشيرين الطحان عبر حسابها على موقع “انستجرام”، وكتبت في تعليقها عليها: “شيرين الطحان .. اتقابلنا من سنين طويلة وكانت دايما متألقة ولبقة ومهذبة وذوق وموهوبة وبتحلم” .

تابعت: “فتاة مصرية أصيلة وراقية، ما افتكرش أي مرة شفت شيرين فيها إلا وهي دايما لبقة ولطيفة وعندها أحلام كتير” .

وأضافت عن وضع “الطحان” الصحي: “شيرين في حالة صعبة جدا ومحتاجة صلاة ودعوة كبيرة من كل الناس وهي تستاهل كل الخير” .

واصلت: “شيرين في العناية المركزة وربنا حطها في امتحان صعب جدا جدا، ومحتاج إنسانة قوية علشان تعديه على خير” .

واستطردت لقاء الخميسي متوجهة بالدعاء لشيرين الطحان: “يارب في هذه الأيام المباركة تعافي شيرين وتكتبها لها الصحة والسلامة يارب يا حنان يا منان .. ادعوا لشيرين” .

وكان قد خرج المخرج عمرو عابدين بنداء استغاثة دعا من خلاله إلى دعم الفنانة شيرين الطحان وعلاجها على نفقة الدولة، خاصة مع ارتفاع سعر علاجها من مرض السرطان الذي تعاني منه منذ سنوات .

كتب عمرو عابدين في منشور عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “شيرين الطحان واحدة من أهم المذيعات المتميزات والمجتهدات جداً في شغلها ومشهود لها بالكفاءة وحسن الخلق” .

تابع: “شيرين تحتاج لدعواتكم الصادقة لأنها ترقد حالياً في العناية المركزة وتصارع منذ سنوات المرض الخبيث .. أرجو أن يصل صوتي لجميع جهات الدولة للإسراع بعلاج شيرين لأنها تحتاج لعلاج غالي جداً وبشكل سريع جداً” .

أضاف: “أتمنى أن يتم الإتصال بأهلها، أتمنى أن تقوم الدولة بعلاجها على نفقة الدولة وأتمنى أن تقف معها نقابة الإعلاميين وأيضا أدعو نقابة الممثلين وحتى إن لم تكن حصلت على العضوية العاملة ولكن لها تجارب محترمة كممثلة” .

واختتم المخرج عمرو عابدين منشوره قائلا: “أرجو أي جهة تقدر تساعد متتأخرش، الأهم أرجو من الجميع الدعاء لبنت مصرية طيبة وأصيلة وجدعة .. ربنا يشفيكي ويعافيكي يا أعز الناس يا شيرين” .