شيماء سيف عن هذا الشخص: “لغيته من حياتي”

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مارس 2023 05:43 مساءً - تحدثت الفنانة شيماء سيف عن علاقتها بوالدها، والتي اتسمت بطابع القسوة من جانبه مما جعلها تلغيه من حياتها على حد وصفها .

قالت شيماء سيف خلال استضافتها في برنامج “أنا والقناع” مع الإعلامية منى عبد الوهاب: “لغيت والدي من حياتي تعاطفا مع والدتي .. القسوة بيقابلها قسوة، اللي زرع حاجة هياخدها” .

تابعت: “أكيد أنا مش صح مليون في المية، بس دي أنا ودي قناعاتي وطاقتي متستحملش أكتر من كده .. مقدرش تبقي أذياني وأنا مش ملاك” .

وعن علاقتها بشقيقتيها وسبب عدم ظهور إحداهما معها على السوشيال ميديا، علقت: “هي غلبانة ملهاش في حاجة خالص ولا عايزة حد يعرف إن أنا أختها وعايزة تكون بعيدة عن الأضواء .. التانية دي نعنوشة وزيي واحنا شبه مع بعض” .

كما أشارت شيماء سيف إلى أن اسمها الحقيقي هو “شيماء فتحي”، ولكنها رفضت اعتماده اسما فنيا لها واختارت اسم شيماء سيف تقديراً لمخرج كانت تعمل معه في بداية مشوارها الفني .

وعلقت قائلة: “”كنت شغالة مع مخرج ويعتبر هو اللي اكتشفني، ومكنش عنده أولاد، وفجأة قالي: لو كان عندي بنت كنت أتمنى إنها تبقى أنتي .. فقولت أعمل زي الفنانات ويبقى ليا اسم فني على اسمه” .

وكشفت الفنانة شيماء سيف لأول مرة حقيقة الشائعات التي ترددت حول انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، بسبب منشور لها كتبت فيه: “الحمد لله وكل شئ قسمة ونصيب” .

حيث أوضحت أن هذا المنشور كان يتعلق بتأجيل مسلسل “عالم موازي” بسبب إصابة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي كانت تشارك بالعمل بفيروس كورونا .

أضافت: “وقتها كنا بنصور مسلسل (عالم موازي) ودلال عبد العزيز أصيبت بكورونا ودخلت المستشفى، وعرفت إن المسلسل اتأجل ومش هيتعرض في ميعاده، فكتبت كل شيء قسمة ونصيب والجمهور أعتقد إني انفصلت” .

واصلت: “مكنش ينفع أقول سبب البوست وقتها، مش عشان أبرأ نفسي أقول سر في حياة حد مكنش ينفع يتعرف أو يتقال” .