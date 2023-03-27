شيماء سيف عن هذا الشخص: “لغيته من حياتي”

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مارس 2023 05:43 مساءً - تحدثت الفنانة شيماء سيف عن علاقتها بوالدها، والتي اتسمت بطابع القسوة من جانبه مما جعلها تلغيه من حياتها على حد وصفها .
قالت شيماء سيف خلال استضافتها في برنامج “أنا والقناع” مع الإعلامية منى عبد الوهاب: “لغيت والدي من حياتي تعاطفا مع والدتي .. القسوة بيقابلها قسوة، اللي زرع حاجة هياخدها” .
تابعت: “أكيد أنا مش صح مليون في المية، بس دي أنا ودي قناعاتي وطاقتي متستحملش أكتر من كده .. مقدرش تبقي أذياني وأنا مش ملاك” .
وعن علاقتها بشقيقتيها وسبب عدم ظهور إحداهما معها على السوشيال ميديا، علقت: “هي غلبانة ملهاش في حاجة خالص ولا عايزة حد يعرف إن أنا أختها وعايزة تكون بعيدة عن الأضواء .. التانية دي نعنوشة وزيي واحنا شبه مع بعض” .
كما أشارت شيماء سيف إلى أن اسمها الحقيقي هو “شيماء فتحي”، ولكنها رفضت اعتماده اسما فنيا لها واختارت اسم شيماء سيف تقديراً لمخرج كانت تعمل معه في بداية مشوارها الفني .
وعلقت قائلة: “”كنت شغالة مع مخرج ويعتبر هو اللي اكتشفني، ومكنش عنده أولاد، وفجأة قالي: لو كان عندي بنت كنت أتمنى إنها تبقى أنتي .. فقولت أعمل زي الفنانات ويبقى ليا اسم فني على اسمه” .
وكشفت الفنانة شيماء سيف لأول مرة حقيقة الشائعات التي ترددت حول انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، بسبب منشور لها كتبت فيه: “الحمد لله وكل شئ قسمة ونصيب” .
حيث أوضحت أن هذا المنشور كان يتعلق بتأجيل مسلسل “عالم موازي” بسبب إصابة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي كانت تشارك بالعمل بفيروس كورونا .
أضافت: “وقتها كنا بنصور مسلسل (عالم موازي) ودلال عبد العزيز أصيبت بكورونا ودخلت المستشفى، وعرفت إن المسلسل اتأجل ومش هيتعرض في ميعاده، فكتبت كل شيء قسمة ونصيب والجمهور أعتقد إني انفصلت” .
واصلت: “مكنش ينفع أقول سبب البوست وقتها، مش عشان أبرأ نفسي أقول سر في حياة حد مكنش ينفع يتعرف أو يتقال” .
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