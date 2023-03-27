“بيحب واحدة تانية وفرحكم ده فيلم” .. رسالة كيدية لزوجة حسن شاكوش بعد ساعات من زفافهما

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مارس 2023 05:43 مساءً - كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن تلقي زوجته ريم طارق لرسالة كيدية من أحد الأشخاص في اليوم الثاني من زفافهما من أجل إحداث وقيعة وخلافا بينها وبين زوجها .

قال حسن شاكوش في لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها “العرافة” متحدثا عن نص الرسالة: “يوم الفرح روحنا البيت، تاني يوم رسالة كده مبعوتة يا ريم انتي صعبانة عليا علشان حسن بيحب واحدة تانية وهيتجوزها وهو مفهم التانية دي إن الفرح ده كله فيلم” .

تابع: “معقولة أنا هصرف المصاريف دي كلها ورايح واخد واحدة من أهلها وجايب أهلي وكل النجوم دي علشان خاطر أعمل بروباجندا، طب ما أنا وأنا قاعد في البيت وعايز أعمل بروباجندا هعملها من غير ما اصرف المصاريف دي كلها واوفرها أنا أولى بيها” .

أضاف “شاكوش” عن ردة فعل زوجته مشيدا بما تتحلى به من صفات: “هي متفهمة جدا وقريبة من ربنا، مبتاخدش كل حاجة بعصبية وبخناق ومبتحبش الصوت العالي، وجت قالتلي وهي عارفة طبعي لإنها بنت منطقتي، إن أنا مبحبش حد يكلمني في موضوع حتى وأنا غلطان بصوت عالي” .

واصل: “أنا ضحكت وقولتلها يعني انتي مصدقة إن كل اللي أنا عملته ده والمصاريف دي كلها ورايح جايبك من أهلك واتخطبنا في شهر ومكملناش شهرين وكنتي في بيتي واتجوزنا، كل ده فيلم” .

استطرد: “طب ما لو فيلم اجيب أي واحدة من الشارع أو أي زميلة ليا ونعمل ده ومن غير المصاريف .. وطلبت منها بعد كده تقفل كل حساباتها على السوشيال ميديا، ووافقت لإن أي حاجة بقولها عليها بتوافق” .

وكان قد رد حسن شاكوش أيضا خلال اللقاء على الشائعات التي ترددت حول تكلفة حفل زفافه والتي وصلت إلى 2 مليون جنيه، نافيا إياها ومشيرا إلى أنها أكثر من ذلك، حيث بلغت تكلفة الحفل ومصاريف الزواج 4 مليون جنيه و200 ألف .