محمد فؤاد يتعرض لنزيف خلال ظهوره في برنامج "رامز نيفر إند"

لم يمر ظهور النجم المصري محمد فؤاد في برنامج المقالب الخاص بـ رامز جلال على خير "رامز نيفر إند"، حيث تعرض الأول لنزيف في المعدة بسبب خضوعه لعملية تكميم معدة قبل فترة قصيرة من تصوير الحلقة.

وفي التفاصيل، ظهر محمد فؤاد في الحلقة الرابعة من برنامج "رامز نيفر إند" خلال مقلب "الغسالة" ملقى على الأرض والدماء تغطي يده بسبب جرح بطنه الذي تسببت فيه الجراحة الأخيرة، وكان يصرخ من شدة الألم.

وقد أحدث الخبر ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بين محبي النجم الذين أعربوا عن استيائهم الشديد مما حصل، فيما هاجم فئة من رواد الانترنت فؤاد على اعتبار أن ردة فعله كشفت أنه كان يعلم بالمقلب وعرّض نفسه للخطر.

محمد فؤاد خضع لعملية تكميم

وكان محمد فؤاد قد كشف عن سر نقصان وزنه، وذلك من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على شاشة " MBC مصر"، قائلاً، إن السبب وراء ذلك هو إجراؤه لعملية تكميم المعدة، معرباً عن دهشته من الأشخاص الذين يرفضون الإفصاح عن قيامهم بمثل هذا النوع من العمليات.. مضيفاً "عملت تكميم معدة مش عارف الناس بتخبي ليه هى مش خيانة عظمى". وأشار إلى أنه يتبع نظاماً غذائياً صارماً عقب إجرائه لعملية تكميم المعدة، وذلك وفقاً لإرشادات الطبيب المعالج له.

مقلب رامز جلال

يشار إلى أن برنامج رامز جلال هذا العام منقسم إلى مقلبين حيث يستدرج ضيوفه عن طريق إيهامهم بالذهاب لافتتاح أحد المطاعم الكبرى، وحينما يصل الضيف إلى المكان يبدأ العمال بمضايقته.

أما المقلب الثاني فهو عبارة عن دعوة الضحية إلى مطعم طائر وأثناء تواجده على ارتفاع عال، ومن ثم يتم إيهام الضحية بأن هناك عطل في الآلة.

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