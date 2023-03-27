شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ضيوف شرف الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر عدد من النجوم ضيوف شرف الحلقات الأولى من مسلسلات دراما رمضان، حيث ظهر النجم كريم فهمى كضيف شرف في عملين الأول هو "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، حيث جسد شخصية رضوان الشاب الريفى المتزوج من سيدة كلما تنجب ولدًا يُتوفى، حيث يعيش لها البنات فقط، حتى أنجبت ولدًا وسماه حامد تيمنًا بالسلطان حامد حتى يعيش وبالفعل كبر حامد وأصبح شابًا ليجسد دوره أحمد فهمى.

كما شارك كريم فهمى كضيف شرف أيضًا في الحلقة الأولى من مسلسل "الكتيبة 101" إذ جسد شخصية أحد أبطال قوات الجيش المصري ويدعى عاصم، حيث ظهر خلال الأحداث في سيناء وهو متخف في الصحراء وطلب إذن من القيادات بقتل الهدف وبالفعل نجح في ذلك.

وظهرت النجمة مى كساب أيضا كضيفة شرف في مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بشخصية شوقية، كما انها ظهرت بشكل جديد وجسم نحيف، وتقابلت مع شيماء سيف زوجة محمد ثروت، وجلستا تأكلان سويا وتسترجعان ذكرياتهما سويا.

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل جعفر العمدة، ذهاب الفنانة زينة إلى والدها الفنان بيومى فؤاد في السجن، وظهوره كضيف شرف خلال الأحداث لكي تبلغه بأنها ذهبت إلى محمد رمضان "جعفر العمدة" واستطاعت مقابلته من أجل استلاف

كما شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101 ظهور النجم محمد رجب ضمن الأحداث للمرة الأولى ويشارك كضيف شرف بالمسلسل، بدور الضابط درديري الذى استقبل عمرو يوسف "نور" هو وأفراد كتيبته حينما دخلوا بزي مدني من أجل تنفيذ مهمة لهم فى سيناء.