شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب حرامى وخائن فى مسلسلات رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختار النجم فتحى عبد الوهاب، أدواره بـ عناية، وإتقان، ويحرص دائمًا على تنوعها واختلافها، ويشارك عبد الوهاب في السباق الرمضانى الجارى بـ شخصيتين تختلفان عن بعضهما في المضمون، ولكن تقتربان في "شرهما".



فتحى عبد الوهاب

ويلعب عبد الوهاب دور الشخص الشرير الذى يحاول الوصول إلى كل ما يريد في سوق الكانتو، بـ شخصية رشاد الحرامى، ويلعب فتحى عبد الوهاب شخصية الدكتور وحيد "الخائن" في الكتيبة 101.



فتحى عبد الوهاب

ويعد مسلسل "سوق الكانتو" اللقاء الثانى الذى يجمع كرارة وفتحى، حيث قدما سوياً فيلم "حرب كرموز" الذى عرض في السينمات خلال عام 2018، وشارك في بطولته كلا من محمود حميدة، غادة عبد الرازق، مصطفى خاطرن بيومى فؤاد، دياب، محمد على رزق، محمود حجازى، روجينا،وآخرون، إخراج بيتر ميمى .

وتمكن فتحى عبد الوهاب بعد عرض 4 حلقات من العملين أن يترك بصمة واضحة مع متابعى الدراما الرمضانية إلى الان، خاصة وأن شخصية رشاد الحرامى، تحاول دائما الدخول في صدام واضح مع طه القماش، الشخصية التي يقدمها النجم أمير كرارة، دون الكشف عن أسباب واضحة إلى الان، ولكن يبدو أن جد طه القماش، عبد العزيز مخيون، سيعطى رشاد الحرامى أقوى سبب لـ كره طه القماش بعد أن قرر زواج فاطمة التي يحبها رشاد بـ جنون إلى طه شقيق طليقها صالح.



فتحى عبد الوهاب

أما في مسلسل الكتيبة 101، فـ شخصية الدكتور وحيد الذى يقدمها فتحى عبد الوهاب تثير التساؤلات بسبب إصراره على خيانة أهله، والعمل على بيع الإفارقة إلى خارج الحدود بطرق غير مشروعة، والان سيبدأ في العمل مع الإرهابيين ضد الجيش، بالرغم من دور عمه البارز الشيخ موسى "خالد الصاوى"، في مساعدتهم.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين فى مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغنى، رشا مهدى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.