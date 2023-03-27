شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 5 .. هل ستحارب روبى مشكلة زواج الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشفت الدكتورة صفية "روبي" خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل حضرة العمدة، عندما ذهبت لفرح ابنة أخت شلباية "وفاء عامر" أن العرسان أطفال لم يتخطَ عمرهم 14 سنة، وعندما أفصحت بذلك أكدت لها شلباية أنهم قد تخطوا الـ 18 عام ولكنها لم تصدق ذلك، فهل ستحارب روبي قضية زواج الأطفال مثلما حاربت ختان الإناث.

وكانت الحلقة الرابعة من المسلسل قد شهدت أحداثًا مشوقة، حيث حاولت صفية "روبى" حل النزاع الذى حدث بسبب الرصاص النارى الذى أطلقه مجهول على البهائم، فتدخلت شلباية " وفاء عامر " لحل النزاع وتبرعت بمليون جنيه للخسائر، وبعد انصرافها تسأل صفية ابن عمها جلال " أحمد رزق " من هى شلباية فيحذرها منها ويقول لها " حية لما تعوز وتعلبة لما تقرر " وأنها تزوجت من رجل كبير وغنى وعند وفاته ورثت كل أملاكه بالإضافة لعملها فى التوظيف وعليها أن تأخذ حذرها منها.

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.