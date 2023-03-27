بملامح سمراء إفريقية: ابنة “عمرو سعد” تخطف الأنظار بأنوثتها وجمالها بعدما كبرت وأصبحت شابة!

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مارس 2023 03:50 مساءً - تداول روّاد السوشيال ميديا، عدة صور شهدت ظهور «حبيبة» إبنة الفنان المصري عمرو سعد بعضهم كان والدها قد نشرها عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأوضحت تلك الصورة الشبه الكبير والواضح بينهما.

وظهر عمرو سعد في إحدى الصور متوسطًا أبنائه الثلاثة وزوجته، حيث كانت العائلة مجتمعة في عيد ميلاد أحد أفرادها، إذ ظهروا جميعًا أمام قالب الحلوي، ولكنها صورة تنشر للمرة الأولى على حساب عمرو سعد الرسمي.

حبيبة إبنة عمرو سعد

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي وعدد كبير من المتابعي النجم عمرو سعد مع تلك الصور بشكلٍ لافت، التى شهدت ظهورًا نادرًا لإبنته الجميلة “حبيبة”، بعدما كبرت وأصبحت شابة ذات ملامح سمراء جميلة.

الفنان عمرو سعد متزوج من سيدة الأعمال شيماء فوزي منذ عام 2008، وأنجب منها 3 أبناء هم: (رابي، وعلي، وحبيبة)،

وحرص عمرو سعد طوال فترة زواجه علي أن يبقي عائلته بعيدًا عن الأضواء، إلا أنه حاليًا يشارك بين الحين والآخر صور له مع أبنائه عبر حساباته الرسمية بمواقع السوشيال ميديا.

عمرو سعد يحتفل بنجاح مسلسل «الأجهر»

من ناحية أخرى، عبّر النجم عمرو سعد عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته الحلقة الاولي من أحداث مسلسله “الأجهر“، الذي ينافس به ضمن سباق دراما رمضان 2023.

ونشر عمرو سعد، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة لتصدر المسلسل التريند، وعلّق عليه كاتبًا: “شكرا للجمهوري الكبير شكرا بالملايين للملايين اللي رفعوا الأجهر للقمة من أول ساعة عرض واللي جاي أجمد جدا”.

مسلسل «الأجهر»

تم تصوير أحداث “مسلسل الأجهر“، في عدة دول ومدن غير تقليدية، حسب بيان صادر عن مجموعة قنوات MBC مصر، وتدور الأحداث حول بطل العمل “يوسف” الذي يجد نفسه مُتهماً بقتل أمه ثم مسؤولاً عن إخوته، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفياً إلى عدد من الدول الإفريقية.

ويغوص في عالم العصابات وتتأرجح حياته بين الطبقات المخملية والبحث عن الأمان المفقود، وبعد فترات من الصمت والتوعد والاستعداد يقرر “الأجهر” أن يرسم خريطة محكمة للصعود والانتقام من أساطير تجارة المجوهرات ثم الوصول لتبرئة نفسه ومواجهة الأب بكل عالمه والانتقام لما حدث له ومع تدفق الأحداث لا ينسى البحث عن إخوته الثلاث “هاشم، جميلة، عماد” فهل يلتقي بهم أم يخفي له القدر ما هو غير متوقع.

موعد عرض مسلسل الأجهر

قناة العرض: MBC مصر

ميعاد العرض الأول: 7:00 مساءً.

موعد الإعادة: 1:00 مساءً.

أبطال مسلسل الأجهر

مسلسل “الأجهر” من بطولة عمرو سعد، درّة، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، محمود قابيل، سارة سلامة، أحمد صفوت، مصطفي أبو سريع، ومن تأليف ورشة ملوك، ومن إخراج ياسر سامي.

آخر أعمال عمرو سعد

الجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو سعد بطولة مسلسل “توبة” الذي شارك به في موسم رمضان 2022 الماضي، وحصد به نجاحًا كبيرًا.

“مسلسل توبة” من بطولة: ماجد المصري، يوسف إسماعيل، أسماء أبو اليزيد، صبا مبارك، حجاج عبد العظيم، محمد دياب، حسن أبو الروس، محمد لطفي، رحاب الجمل، عبدالعزيز مخيون، وهو تأليف ورشة كتابة “ملوك”، وإخراج أحمد صالح.

وقدّم عمرو سعد، في أحداث المسلسل، دور شاب اسمه توبة، يجمع بين حرفة الخراطة وفتح الخزائن بطرق غير قانونية، ويؤدي الفنان دياب دور أخيه غير الشقيق، وتتسم شخصيته بالعنف، فيما تراقبهما الأجهزة الأمنية.

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