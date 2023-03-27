ياسمين صبري تدعم هذه الفنانة: “انتي جميلة وفي مكانك الصح”

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مارس 2023 03:50 مساءً - وجهت الفنانة ياسمين صبري رسالة دعم للفنانة رحمة أحمد على خلفية الانتقادات التي تعرضت لها الأخيرة في الأيام الماضية بسبب شخصية “مربوحة” التي تجسدها في مسلسل “الكبير أوي 7” .

حيث لاقت رحمة أحمد موجة من الهجوم والنتقادات من جانب بعض المنتقدين الذين اتهموها بالمبالغة في الأداء في هذا الموسم من المسلسل على عكس ما قدمته بالموسم الماضي والإشادة بها، إلى جانب اعتمادها على الصوت العالي والانفعال بشكل زائد .

وعلقت ياسمين صبري على ما تعرضت له رحمة أحمد في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مربوحة انتي جميلة وفي مكانك الصح .. اوعي التعليقات القليلة السلبية تأثر عليكي، ده عشان نجحتي كل ده بيحصل” .

وجاء أيضا من بين الداعمين لرحمة أحمد، الفنان هشام إسماعيل، فكتب في منشور عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “مواطن جميل شاف الكبير ٦: مربوحة دي جبارة عسل هي في الجزء الجديد؟؟” .

تابع: “نفس المواطن قرأ بوست على صفحة شهيرة قابضة بكومنتاتها الموجهة زى برونو ساڤيو كده مبيفكرش مرتين، المواطن الجميل بيشوف الكبير ٧: إيه الرخامة والزعيق ده؟ .. طب اصبر حتى لما يعدي أسبوع، هو احنا هناخدك غياب” .

كما دافعت الإعلامية لميس الحديدي عن الفنانة رحمة أحمد في تغريدة على موقع “تويتر”، جاء فيها: “فيه نظرية كده في المنافسة يستخدمها الضعفاء اسمها “شوه كل منافسيك حتى تقتلهم”” .

أضافت: “لأنك لا قادر تنافس ولا عاوز تنافس وشايف نفسك خارج المنافسة، فالأسهل شوية لجان مدفوعة تنزل تشوه تحت مسمى النقد .. ده اللي بيحصل للفنانة الشابة رحمة أحمد (مربوحة) حتى لو مش عاجبك الدور شوية رحمة” .