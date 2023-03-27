“الجاكيت ده حريمي يا فنان”.. مطربة شهيرة تهاجم حسن شاكوش بعد ظهوره بملابس نسائية!! – شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مارس 2023 03:50 مساءً - شنت المطربة شذى، هجوما ضد مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش، عقب سخريته منها، خلال ظهوره في برنامج “العرافة“، مع الإعلامية بسمة وهبة

شذى، عبر صفحتها في موقع “فيسبوك“، علقت على ما ذكره شاكوش، وكتبت: “طب إنت مستفز يا شكشك بدل كلمة مستفز بتعصبك ودكتورة بسمة وهبة علشان هي ست شيك، قالت لك شذى فنانة زميلة علشان تجبر بخاطرك، بس الحقيقة إنت لا فنان ولا زميل بالنسبة لي خالص”

شذى لـ حسن شاكوش: صوتك مزعج

وتابعت: “أنت مؤدي وبالنسبة لي صوتك مزعج، إنما فنان زميل دي أنا أعترض عليها بشدة ودي الحقيقة بس علشان دكتورة بسمة مؤدبة وإنت ضيفها مقلتلكش الحقيقة”.

منشور شذى على فيسبوك

شذى أضافت: “وأصلا مينفعش تسأل مين دي، مش علشان لازم تكون عارفني بيني وبينك أريح، لو متعرفنيش وتعمل الشويتين بتوع اه، عارف اسمها و مش عارف أغانيها، ومال شكلها اتغير كده ليه، و جو ٣ ورقات ده، لأن الرد موجود، ما أنا أو محدش فاكرني ولا عرفني مش هيجيبوا كلامي و يعرضوه لك يا جاهل”

وعن أغانيه، كتبت: “وأصلا أسماء الأغاني اللي إنت قولتها، دي بتتكتب على تكاتك متعملش فيها بيتهوفن والنبي، ومش معنى إن في هيصة الفترة دي على اللون ده، إن إنت واللي زيك صناع المزيكا في مصر، أبدا والله إنتوا فاضحنا في العالم كله، برداءك المزيكا اللي بتقدموها”

شذى تنتقد ملابس حسن شاكوش وتصفها بالـ “حريمي”

واختتمت: “وعموما وعمليا ردك ملهوش دعوة خالص بالسؤال، ولا فهمت منك حاجة و مش عيب إنك تحضر قبل الحلقه عفوي، وعلى طبيعتك دي لما تكون قاعد على مصطبة، او واثق في ردودك الذكية المنطقيه، اللي هي مش موجوده اصلا، فإبقى حضر بعد إذنك علشان بدوخ المذيعين معاك، ملحوظة الجاكيت اللي كنت لابسة حريمي يا فنان “.

حديث “شاكوش” عن “شذى” في برنامج العرافة

حسن شاكوش، خلال ظهوره في البرنامج، علق على مقطع فيديو، ظهرت به المطربة شذى، وقالت عنه أنه مستفز، ورد مؤدي المهرجانات خلال حلقة برنامج “العرافة”، التي أذيعت أمس الأحد عبر قناة المحور، وقال : “هي بتغني؟ هي دي مغنية!! بتغني إيه؟! معرفهاش والله العظيم.. أنتِ حافظة لها أغاني؟!..ربنا يتولاها، أنا مش مستفز زي ما هي بتقول.. أنا بتكلم بطبيعتي لكن أنا مبغلطش ومش بحب أكون fake”.

وتابع: “أنا أسمع اسمها لكن معرفلهاش أغاني.. ربنا يتولاها.. هي بتقولي عني مستفز وبلخبط في الكلام.. أنا بطلع أتكلم بطبيعتين ومش بحضر ومش باغلط في حد””.

من هو حسن شاكوش؟

ويعد حسن شاكوش فنان مصري ترعرع في مدينة الجيزة، ومثّلت شوارعها مصدر إلهام دفعه إلى مجال الغناء. اكتسب شعبية كبيرة بعد الرواج الذي حققته أغنيتاه “مهرجان بنت الجيران” و”حبيبتي” و “عود البنات” و “بسكوتاية مقرمشة” و “عود البطل”. ازداد عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة في الأعوام الماضية، إذ وصل إلى 6 ملايين متابع على موقع فيسبوك، ويُعزى ذلك إلى تفاعله الكبير مع المعجبين والمنشورات التي تعكس أسلوب حياته. حصدت أغنيته “حبيبتي” نسبة مشاهدة عالية بلغت 100 مليون مشاهدة في عام 2021.

أحدث أغنيات حسن شاكوش

وفي سياق آخر، طرح المطرب الشعبي حسن شاكوش مؤخرا، فيديو كليب أحدث أغنياته “دي حلاوة” بالتعاون مع نجم فريق شارموفرز أحمد بهاء، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب“.

وتعد أغنية “دي حلاوة” من كلمات وألحان: أحمد بهاء، ومن توزيع موسيقى: ساري هاني، ومن إخراج: هادي الباجوري، ومن إنتاج: شركة جاما ميوزيك.

كما طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش مؤخرًا، اغنية أخرى بعنوان «ظلمونى» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بمشاركة حمو بيكا ونور التوت، الأغنية من كلمات اسلام المصري، وتوزيع اسلام ساسو.

وطرح حسن شاكوش، أيضًا أغنية بعنوان «حنيلي» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات إسلام المصرى وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو، والكليب من إخراج هادى الباجورى.

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