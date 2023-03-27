شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 4.. أحمد أمين يدخل عالم أغانى المهرجانات وراقصة تهدده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين والذى يتم عرضه على قناة DMC، عن تحول شفيق (أحمد أمين) إلى مطرب شعبى ويدخل عالم الأفراح الشعبية وأغانى المهرجانات، ويصبح واحدًا من هذ العام إذ يظهر كشخص بتسريحة شعر مختلف وملابس ملونة كما أن طريقة كلامه غريبة تتناسب مع العالم الذى أصبح منه.

يجد شفيق نفسه في مشكلة مطرب شعبى آخر يدعى "شتاحة" فيحاول التعامل مع بأسلوبه والرد عليه عبر فيديو كول، ليعمل مساعده على تلقينه بعض الألفاظ تساعده في استرداد قيمته وحقه كأشهر مطرب شعبي، فيحاول فهم طبيعة التعامل مع شقيقه (وجيه) الذى أصبح مساعدًا له في العمل، فيما تتوتر علاقة شفيق بوالدته انعام سالوسة غير الراضية عن حياته الجديدة.

تعرض سمسمة الراقصة (سامية الطرابلسى) التي تعمل مع شفيق ووجيه في الفرقة، الذهاب معهما إلى الفيلا وأنها لا ترى أي مشكلة بالتواجد مع رجال في المنزل باعتبار أن هذه حياتها ومعتادة عليها، وفى نهاية الحلقة شفيق، شيرين (أية سماحة) ويجدها كما هي ومازالت تحتفظ بشكلها الأنيق، ويتعرض شفيق، للتهديد من الراقصة، بفضح علاقته بها، إذا لم يساعدها في دخول عالم اغاني المهرجانات

مسلسل "الصفارة" يعرض يومياً على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.



احمد امين



مسلسل الصفارة الحلقة 4