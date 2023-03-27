سارة نخلة تهاجم ياسمين عز: “واخدة حقن عند الدكتور إياه وبشوفك دايما عند الفرعون السوري”

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مارس 2023 02:43 مساءً - شنت الفنانة سارة نخلة هجوما لاذعا على الإعلامية ياسمين عز، بسبب تصريحات الأخيرة في برنامج “رامز نيفر إند” حول عدم خضوعها لعمليات تجميل .

علقت سارة نخلة على هذه التصريحات في منشور لها عبر حسابها على موقع “فيس بوك”، قائلة: “لما حد يسألك عاملة تجميل يعني أكيد ما يقصدوش ليه إنتي بيضا، بس سبحان الله اللي على راسه بطحة بقى” .

تابعت: “ما هي حقن الجلوتاثيون اللي واخداها عند الدكتور إياه عشان تبيضي لونك دي أول حاجة خطرت على بالك عشان تنكريها، عشان الشعب كله عارف لونك قبل وبعد الحقن” .

أضافت: “أكيد يعني لو مسكت حاجة ومسحتي إيدك أكيد أكيد مش هيطلع بودرة يعني، ما هي حقن بالوريد .. بس خلي بالك بتأثر على الكلى، دي معلومة نسي يقولهالك فرعونك الدكتور” .

واصلت سارة نخلة: “أما الشعر فهو كله اكستنشن طبعا وعند الكوافير إياه برضو، اللي بشوفك عنده دايما الفرعون السوري .. تقيلة دم والكاريزما زيرو والمحتوى ٣ زيرو جنب بعض، عديمة المحتوى” .

استكملت: “مين قال إن التجميل عيب أصلا، ومين قال أنا مش عاملة تجميل، ده أنا أكتر واحدة أصلا بتكلم وبقول عاملة إيه وفين بس متصالحة مع نفسي وصريحة مع البنات اللي بتحب تعمل زيي وبيسألوني وبرد عليهم”

واختتمت “نخلة” منشورها مؤكدة على موقفها من عمليات التجميل واعتراضها على تصريحات ياسمين عز: “محدش قال يا جماعة أنا ضد التجميل، بس ده مش تجميل، ده كدب ونفاق” .

وكانت قد تصدرت الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة MBC مصر محركات البحث منذ فترة بعد تداول صورا لها قبل شهرتها .

فظهرت “عز” في هذه الصور خلال فترة تقديمها لبرنامج “عز الشباب” على قناة روتانا مصرية منذ حوالي 8 سنوات بملامح مختلفة تماما عن الوقت الحالي .

حيث تغيرت طريقة ملابسها وملامحها بشكل كبير، وظهرت بدرجة لون بشرة مائلة للسمرة قليلا وليس كما تبدو الآن ببشرة شديدة البياض .

ولاقت الصور تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشاروا في تعليقاتهم إلى إجراء ياسمين عز لعدة عمليات تجميل حتى تصبح بشكلها الحالي .