فنانة مصرية شهيرة: “لو كنت عملت مشاهد إغراء كان زماني في حتة تانية”

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مارس 2023 02:43 مساءً - كشفت الفنانة هالة صدقي عن الأسباب التي جعلتها ترفض تقديم أدوار الإغراء في أعمال فنية، مشيرة إلى أنها إذا كانت قدمتها، كانت ستصبح في مكانة أخرى وأكبر بالفن .

أشارت هالة صدقي في لقائها مع الإعلامية دعاء صلاح في برنامج “The Nine Show” المذاع على قناة “الشمس” إلى أنها في بداياتها الفنية تم تقديم أدوار إغراء لها والتركيز عليها في ذلك، بسبب أحد المشاهد التي ظهرت به ب “المايوه” .

فقالت: “لو كنت وافقت كنت هبقى في حتة تانية خالص .. أول ما طلعت كانت حتة الإغراء دي مركزين معايا أوي فيها بسبب مشهد المايوه، وأنا محبتش ده لإنه مش عايزة اتصنف ممثلة إغراء وأنا مبعرفش أعمل الإغراء” .

كما لفتت هالة صدقي إلا أن والدتها اشترطت عليها عدم تقديم مثل هذه الأدوار والمشاهد في السينما، وإلا لن تعمل بالفن مجددا .

تابعت: “أنا مش رافضة الإغراء لإن أنا ممثلة ولازم أعمل كل الأدوار، أبقى ممثلة فاشلة لو قولت هعمل السينما النظيفة زي ما بيقولوا، مفيش حاجة اسمها كده، ده عبط” .

أضافت: “كان اعتراضي على إنه أغلب المخرجين في الفترة دي كانوا بيعملوا الإغراء لمجرد الإغراء مش للحدث أو دراميا محتاج اللقطة دي .. كانوا بيعملوه بابتذال ومقحم وملوش أي معنى ولمجرد التعرية فقط” .

وبسؤالها عن إن كانت قد نصحت من قبل إحدى زميلاتها على عدم تقديم هذه المشاهد ومن بينهن صديقتها الفنانة إلهام شاهين، أجابت هالة صدقي: “مبنصحهمش لإن كل واحد ليه فكره .. وإلهام معملتش مشاهد خارجة ومبتذلة” .