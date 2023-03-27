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شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تطلب من جمهورها الابتعاد عن هيلى بيبر بعد تهديدها بالقتل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلبت المغنية العالمية سيلينا جوميز مرة أخرى من متابعيها أن يكونوا أكثر لطفًا مع هيلى بيبر، زوجة حبيبها السابق المغني العالمي جاستين بيبر.
تدوينه سيلينا جوميز
وحسب ما نقله موقع CNN نشرت المغنية والممثلة ملاحظة عبر "ستورى" حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث كتبت: "لقد اتصلت بي هيلي بيبر وأخبرتنى أنها تلقت تهديدات بالقتل ومثل هذه الأشياء السلبية البغيضة".
سلينا وهيلي
وأضافت "هذا ليس ما أؤيده.. لا ينبغي أن يتعرض أحد للكراهية أو التنمر.. لقد دافعت دائمًا عنى بلطف وأريد حقًا أن يتوقف كل هذا"، ويأتي كل هذا بعد شهر إثارة الجدل علي وسائل التواصل الاجتماعي بالتكهنات بأن هيلى بيبر وصديقتها كايلى جينر كانوا يشيرون إلى جوميز فى سلسلة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعى.
هيلي بيبر متزوجة من المغني جاستن بيبر، حبيب جوميز السابق، وغالبًا ما تتعارض قواعد المعجبين مع بعضها البعض، وفي سبتمبر الماضى، تحدثت هيلي بيبر في بودكاست "Call Her Daddy" عن الكراهية التي تلقتها من بعض معجبي جوميز منذ أن تمت خطوبتها هي وزوجها، وقالت جوميز لاحقًا على تيك توك: "هذا ليس عدلاً لأنه لا ينبغي التحدث عن أي شخص على الإطلاق بالطريقة التي تحدثت بها".سيلينا جوميز تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بوصول متابعيها على إنستجرام لـ400 مليون
وعلى جانب آخر، يشار إلى أن سيلينا جوميز حلصت - فى وقت سابق - على رقم قياسى جديد بعد أن وصلت إلى 400 مليون متابع على موقع "إنستجرام"، لتصبح النجمة الأمريكية أول امرأة تصل إلى هذا الرقم على إنستجرام، وفقًا لموقع outkick.
سيلينا البالغة من العمر 30 عامًا، كانت الأكثر متابعة على الموقع في عام 2019 قبل أن تضربها أريانا جراندي في هذا المنصب، ثم تجاوزتها كايلي جينر البالغة من العمر 25 عامًا، في وقت لاحق.
عدد متابعيها
على الرغم من أنها تستقطب الملايين من المتابعين، أخبرت سيلينا مؤخرًا مجلة Vanity Fair أنها تراجعت عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ولديها تطبيق "تيك توك" فقط على هاتفها، وأضافت النجمة أنها أصيبت بتعليقات "لئيمة" من المتصيدين ورأت أيضًا استخدام المنصات أكثر من اللازم على أنه "مضيعة للوقت".