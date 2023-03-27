شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تطلب من جمهورها الابتعاد عن هيلى بيبر بعد تهديدها بالقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت المغنية العالمية سيلينا جوميز مرة أخرى من متابعيها أن يكونوا أكثر لطفًا مع هيلى بيبر، زوجة حبيبها السابق المغني العالمي جاستين بيبر.



تدوينه سيلينا جوميز

وحسب ما نقله موقع CNN نشرت المغنية والممثلة ملاحظة عبر "ستورى" حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث كتبت: "لقد اتصلت بي هيلي بيبر وأخبرتنى أنها تلقت تهديدات بالقتل ومثل هذه الأشياء السلبية البغيضة".



سلينا وهيلي

وأضافت "هذا ليس ما أؤيده.. لا ينبغي أن يتعرض أحد للكراهية أو التنمر.. لقد دافعت دائمًا عنى بلطف وأريد حقًا أن يتوقف كل هذا"، ويأتي كل هذا بعد شهر إثارة الجدل علي وسائل التواصل الاجتماعي بالتكهنات بأن هيلى بيبر وصديقتها كايلى جينر كانوا يشيرون إلى جوميز فى سلسلة من منشورات وسائل التواصل الاجتماعى.

هيلي بيبر متزوجة من المغني جاستن بيبر، حبيب جوميز السابق، وغالبًا ما تتعارض قواعد المعجبين مع بعضها البعض، وفي سبتمبر الماضى، تحدثت هيلي بيبر في بودكاست "Call Her Daddy" عن الكراهية التي تلقتها من بعض معجبي جوميز منذ أن تمت خطوبتها هي وزوجها، وقالت جوميز لاحقًا على تيك توك: "هذا ليس عدلاً لأنه لا ينبغي التحدث عن أي شخص على الإطلاق بالطريقة التي تحدثت بها".