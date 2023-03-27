شكرا لقرائتكم خبر عن "نادرة واحدة بس".. أحمد عيد يتغزل فى نيللى كريم ويفصح عن حبه لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل "عملة نادرة" للنجمة نيللى كريم، تطورًا كبيرًا في الأحداث وبعد قتل مسعود "أحمد عيد" شقيقه بلال "على الطيب" زوج نادرة "نيللى كريم" بسبب 50 فدانًا على البحر، صرح بحبه لنادرة وتغزل فيها وطلب الزواج منها خلال أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل.

وراقب مسعود نادرة وحاول إقناعها بالزواج منه وقال لها: "نادرة واحدة بس عجبتينى وعجبنى عقلك وقوتك وقلبك الطيب"، ولكنها رفضت وكشفت له السبب عن أنها لا تحبه ولا تستطيع الزواج منه فهدده قائلاً: "اللي ترفض مسعود تتحمل ناره".

مسلسل "عملة نادرة" يعرض حصريا على قناة cbc ومنصة watch it وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.