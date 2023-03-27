شكرا لقرائتكم خبر عن "ما فى بطولة فى الموت يا عمى" جملة أثارت غضب الشيخ موسى بالكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المشهد الذى جمع بين الفنان خالد الصاوى، والفنان فتحى عبد الوهاب، من أهم مشاهد الحلقة الرابعة من مسلسل "الكتيبة 101"، خاصة أنه الأول لا يعرف ما يقوم به الثانى من تجارة للأفارقة، ومساعدات للعناصر الإرهابية في سيناء.



الكتيبة 101

وكانت جملة "ما في بطولة في الموت يا عمى"، هي الشعلة التي أثارت غضب الصاوى، الذى يلعب شخصية الشيخ موسى في العمل، خاصة أن عبد الوهاب الذى يلعب شخصية "الدكتور وحيد"، قالها بعد سؤاله عن كيفية موت ابن الشيخ موسى "سالم، وهذا ما أثار غضب الأول، ومن بعدها تحول مسار الحديث بينهما.



الكتيبة 101

لأن "سالم" توفى أثناء مشاركته في أحدى مداهمات الجيش المصرى، أثناء قبضهم على عنصر إرهابى، ولذلك فأن هذه الجملة تعد "استهتار" أو "تقليل" بالتضحية التي قام بها ابن الشيخ موسى، ولكن جاء الرد من الدكتور وحيد مؤكدا وجود خلافات سابقة لم يكشف عنها عن بينه وبين عمه.

ولذلك يبدأ التساؤل حول، هل شك الشيخ موسى في الكتور وحيد؟، أو هل أراد الثانى أن يحاول الوصول إلى معلومات خاصة من الأو حول علاقته بالمخابرات الحربية في سيناء؟.



الكتيبة 101

على أن تعرض قناة on حصريا فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل "الكتيبة 101"، المكون من 20 حلقة، ويسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم فى سيناء، فيما تعرض القناة مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا ومحمد فراج فى الثلث الأخير من شهر رمضان.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين فى مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغنى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.