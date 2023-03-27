شكرا لقرائتكم خبر عن توم هولاند يتبرع بملابسه القديمة لفرع أبحاث السرطان فى بريطانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات الكاميرات، صورًا للفنان الشاب توم هولاند وهو يتبرع بملابسه القديمة لمتجر خيرى محلى، بعد أن استقر فى منزله فى ريتشموند الذى تبلغ تكلفته 3 ملايين جنيه إسترلينى.

وظهر ممثل أفلام "سبايدر مان"، فى إطلالة غير رسمية غلب عليها اللون الأزرق الداكن، وتم تصويره وهو يسحب الصناديق والحقائب الضخمة إلى فرع أبحاث السرطان فى المملكة المتحدة فى نيو مالدن، جنوب غرب لندن، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



توم هولاند يحمل حقائب الملابس

توم هولاند اشترى المنزل مع حبيبته

وقال تقرير الصحيفة البريطانية، "يُعتقد أن توم هولاند اشترى المنزل الفاخر، مع حبيبته زيندايا"، وتم رصد توم وزيندايا مؤخرًا فى موعد غرامى فى متحف اللوفر فى باريس الشهر الماضى، وقال مصدر أيضًا إن الزوجين "يخططان لمستقبل حقيقى معًا".

التقى الثنائى فى موقع تصوير Spider-Man: Homecoming فى عام 2016 ، لكنهما نفيا شائعات عن وجود علاقة لفترة طويلة، ومع ذلك، عندما شوهد الثنائى يتشاركان قبلة فى سيارة توم فى يوليو من عام 2021، كان كل شيء مؤكدًا أن صداقتهما قد ازدهرت إلى شيء آخر.

وأكتوبر الماضى، رصدت عدسات المصورين أبطال فيلم "سبايدر مان" توم هولاند وزيندايا وهم يستمتعان بوقتهما فى متحف اللوفر فى باريس ممسكان بيد بعضهما البعض وتبدو حالتهم فى انسجام تام، و كان خلال شهر سبتمبر الماضى تم رصد الثنائى معا أيضا حيث كان يستمتعان بوقتهما معا فى مدينة نيويورك وشرب القهوة فى مانهاتن وفقا لـ People.



الفنان توم هولاند



توم هولاند

وكان الممثل توم هولاند قد تحدث مع مجلة GQ حول كونه يود أن تكون علاقته وحياته الخاصة بعيدا عن الأنظار، حيث قال:"لطالما اردت أن احافظ على حياتى الخاصة لأننى بالفعل اشارك الكثير من حياتى مع العالم"، وعبر هولاند أنه شعر بسرقة خصوصيته فى علاقته مع زيندايا مضيفا "لقد شعرنا نوعا ما بسرقة خصوصيتنا ولا اظن أن الأمر يتعلق بعدم الاستعداد لطرح علاقتنا للعامة ولكن كل ما فى الأمر أننا لم نرغب فى ذلك".

وتحدثت زيندايا من قبل حول الشعور المتساوى بينهم و وفقا لـPeople قالت زيندايا "اعتقد أن حب شخصا ما يكون شيء خاص تود التعامل معه والاستمتاع بكل تجربة تخوضها معه"،وكانت قد نشرت زيندايا فى يونيو الماضى صورة تجمعها بتوم هولاند متمنيه له عيد مولد سعيد معلقه"عيد مولد سعيد لمن يجعلنى دائما الأسعد".