شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يهنئ الشيوى بإدارة المسرح القومى ويؤكد مكانته وعراقته فى تاريخ الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أمس الأحد، المسرح القومي بالعتبة، وقدم التهنئة للفنان الدكتور أيمن الشيوي لتوليه إدارة المسرح القومي.

وأعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بتولي الشيوي إدارة القومي، متمنيًا أن يضيف المزيد والمزيد إلى تاريخ وأمجاد المسرح القومى، من خلال تقديم عروض متميزة تليق بمكانة أعرق المسارح في الوطن العربي، مشددًا على تذليل كل العقبات لتقديم تلك العروض.

من جانبه قال الشيوي، إن هذه المسئولية تعد شرفًا كبيرًا، حيث جلس على مقعد رئاسة المسرح القومي رموز مسرحية كبرى، قدمت عطاء فنيا كبيرا، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يستكمل المسيرة لتظل أضواء المسرح طوال العام، وتقديم منتج فني يليق باسم وأصالة المسرح القومي.

حضر اللقاء الفنانون لقاء سويدان، يوسف إسماعيل، محسن منصور، مروان عزب، سميحة عبد الهادي، خالد عبد السلام، أحمد السيد، محمد صلاح،‏ إيمان رجائي، أحمد هاني، معتز مغاوري "، الشاعر محمد بهجت، وعدد من أعضاء المسرح القومي .