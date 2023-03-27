شكرا لقرائتكم خبر عن "ميكس بهاء سلطان على غسان مطر".. الكبير بعد ارتدائه الباروكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت الدكتورة جميلة أخصائية علاقات زوجية "نور" من الكبير "أحمد مكى" ومربوحة "رحمة أحمد" أن ينفذا كلامها ويستمعان لها جيدًا من أحل استمرار زواجهما دون مشاكل، وطلبت منهما أن يجددا حبهما والتنكر فى أزياء مختلفة خلال أحداث الحلقة الرابعة من الكبير أوى 7.

وتنكر الكبير ومربوحة فى أزياء غريبة، خارج المزاريطة ودار الحوار بين الكبير ومربوحة كالتالى: "هو أنت ممكن تفضل كده بشعر على طول"، ليرد الكبير عليها قائلاً: "ده أنا مكسوف من نفسى حاسس نفسى مش أنا تحسى ميكس بهاء سلطان على غسان مطر مش أنا".









مسلسل "الكبير أوى 7" يعرض على قناة on حصريًا فى السادسة والربع مساءً طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it.

"الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.