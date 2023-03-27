خالد الصاوي يسخر من ياسمين عز بصورة كوميدية بعد مقلبها في «رامز نيفر إند».. حصدت 10 آلاف إعجاب فور نشرها!

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مارس 2023 12:50 مساءً - سخر الفنان خالد الصاوي من مقلب رامز جلال في الإعلامية “ياسمين عز” بعد ظهورها اليوم في ثالث حلقات برنامج “رامز نيفر إند”.

وأوضحت الصورة مشهد من فيلم “الفرح” قام الصاوي بتعديل المشهد ليقوم بتقبيل رأس عبد الباسط حمودة ليظهر وهو يقبل رأس رامز جلال.

وسط تساؤلات البعض عن ما إذا كان خالد الصاوي هو الضحية بالحلقات القادمة من البرنامج، وجاءت التعليقات كالتالي: “انت بُكرة ولا إيه”، “شكلك مبتحبش الصوت الشتوي”.

حلقة ياسمين عز في «رامز نيفر إند«

وتصدرت حلقة ياسمين عز الترند عبّر مواقع السوشيال ميديا وذلك فور طرح الحلقه وذلك بسبب رد فعلها الهادئ بعد اكتشاف المقلب

وتعرضت ياسمين عز إلى مطبات صعبة خلال المقلب، وجاءت الحلقة لتشفي غليل شريحة كبيرة من الفتيات والأصوات النسائية التي اعتادت معارضة ياسمين عز فيما تقدمه خلال حلقات برنامجها “كلام الناس” الذي تبدو خلاله وكأنها متحفزة ضد النساء في بعض الأحيان ومتحيزة لصف الرجل ومنصفة له في أحيان كثيرة.

عدد من الناشطات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عبرن عن سعادتهن بما حدث لـ ياسمين عز خلال الحلقة، وجاءت أغلب تعليقات الفتيات تحمل نوعا من الشماتة والتشفي.

خالد الصاوي في 3 أعمال رمضانية

يُذكر أن خالد الصاوي يشارك ببطولة أكثر من عمل درامي هذا العام من بينها “الكتيبة 101” و “سره الباتع” و”مذكرات زوج” يتم عرضهما ضمن موسم رمضان 2023.

مسلسل سره الباتع

ويشارك الفنان الصاوي، في سره الباتع بدور “شيخ البلد”، حيث يعد من أكثر الشخصيات التي تظهر لأهل القرية بأنه يتصدى لقوات نابليون والاحتلال الفرنسي.

وتدور أحداث المسلسل حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام “السلطان حامد” الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر.

حيث أطلق الاحتلال حملة للقبض على صاحب المقام خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة “حامد”.

مسلسل الكتيبة 101

كما يشارك خالد الصاوي في مسلسل الكتيبة 101 مع عدد كبير من النجوم والعمل يدور في إطار اجتماعي درامي أكشن حول بطولات الجيش المصري

ظهر الصاوي خلال مشاركته في مسلسل الكتيبة 101 شخصية كبير قبيلة في سيناء، واشهر مشاهد قدمها الصاوي في مسلسل الكتيبة 101حتى الآن كان في الحلقة الثالثة حين استشهد “سالم” نجل الشيخ “موسى””خالد الصاوي”، أحد شيوخ قبائل سيناء، الذين يساعدون القوات المسلحة، في محاولة منه لمساعدة قوات الجيش في القبض على أبو عمار المهاجر، الذي دخل مصر لتنفيذ عمليات إرهابية، وأحد مخططي حادث كمين “كرم القواديس” في نقل السلاح وإقامة العناصر وهو نفق له أكثر من مدخل ومخرج.

مسلسل مذكرات زوج

كما يشارك الفنان خالد الصاوي في مسلسل “مذكرات زوج” مع النجم طارق لطفي والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني هذا العام.

وعبّر الفنان خالد الصاوي عن سعادته بالاشتراك في تجربة «مذكرات زوج»، لافتا إلى أن العمل بمثابة تجربة مكتملة الأركان ومليئة بالتفاصيل المميزة.

وعن التعاون مع طارق لطفي، قال إنه شخص محب للفن ويقدر من حوله، ويقدر الدور الذي يقدمه، وهذا أمر أسعدني كثيرا خلال تصويرنا للمسلسل، متمنيا أن ينال العمل النجاح الكبير خلال عرضه.

مسلسل “مذكرات زوج” مكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، ويشارك في بطولته بجوار طارق لطفي كل من: عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فرح يوسف، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادى، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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