مي عمر: “مستحيل أشتغل مع هذه الفنانة”

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مارس 2023 12:50 مساءً - كشفت الفنانة مي عمر عن استحالة تعاونها وتواجدها في عمل فني مع الفنانة غادة عبد الرازق، وذلك بسبب خلاف الأخيرة السابق مع زوجها المخرج محمد سامي .
أكدت مي عمر خلال استضافتها في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم على أهمية وجود ال “كيميا” بين ممثلي العمل لكي يظهر بصورة جيدة .
تابعت: “معتقدش أنا وغادة نعمل شغل حلو مع بعض علشان كان فيه خلاف قديم، ومش معنى إنه عدى إننا نشتغل مع بعض يعني” .
أضافت: “أنا مكنتش في الموضوع اصلا، بس هو جوزي .. هي نجمة وممثلة شاطرة جدا بس ملوش علاقة، زعلت علشان جوزي” .
واصلت مي عمر: “في حد ممكن يغلط في حقك في حاجات وتعديها وتتصالحوا، وفي حاجات بيبقى صعب جدا إنك انتي تتخطيها، صعب” .
وفي سياق آخر، تشارك الفنانة مي عمر في موسم رمضان 2023 بمسلسل “علاقة مشروعة”، والذي يناقش عدد من القضايا الاجتماعية .
ويشارك في بطولته: ياسر جلال، مى عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى وغيرهم .. ومن تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى .
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