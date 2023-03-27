مي عمر: “مستحيل أشتغل مع هذه الفنانة”

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مارس 2023 12:50 مساءً - كشفت الفنانة مي عمر عن استحالة تعاونها وتواجدها في عمل فني مع الفنانة غادة عبد الرازق، وذلك بسبب خلاف الأخيرة السابق مع زوجها المخرج محمد سامي .

أكدت مي عمر خلال استضافتها في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم على أهمية وجود ال “كيميا” بين ممثلي العمل لكي يظهر بصورة جيدة .

تابعت: “معتقدش أنا وغادة نعمل شغل حلو مع بعض علشان كان فيه خلاف قديم، ومش معنى إنه عدى إننا نشتغل مع بعض يعني” .

أضافت: “أنا مكنتش في الموضوع اصلا، بس هو جوزي .. هي نجمة وممثلة شاطرة جدا بس ملوش علاقة، زعلت علشان جوزي” .

واصلت مي عمر: “في حد ممكن يغلط في حقك في حاجات وتعديها وتتصالحوا، وفي حاجات بيبقى صعب جدا إنك انتي تتخطيها، صعب” .

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة مي عمر في موسم رمضان 2023 بمسلسل “علاقة مشروعة”، والذي يناقش عدد من القضايا الاجتماعية .

ويشارك في بطولته: ياسر جلال، مى عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى وغيرهم .. ومن تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى .