شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 5.. مواعيد العرض على قناة Dmc وDmc دراما وWatch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين، مساء اليوم الاثنين على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

مسلسل الصفارة الحلقة الرابعة

وشهدت الحلقة الرابعة من المسلسل، تغير حياة شفيق (أحمد أمين) وشقيقه وجيه (طه دسوقى) بعد استخدام الصفارة الاثرية، ليعود شفيق إلى هواية مرحلة المراهقة وهى العزف على الأورج، وأصبح يقضى وقته بصحبه شقيقه وجيه في الأفراح، والعزف ويكسبان الأموال، ولكن مستوى تفكيرهم أصبح متدنِ، ويهتمون فقط بجمع المال.

وظهرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي فى أحداث الحلقة بشخصية سمسمة الراقصة التى تعمل مع شفيق ووجيه فى احياء الأفراح، بدأت سامية فى تشجيع الثنائى على استمرارهم مهنة العمل بالفرق واحياء الافراح، لاسيما وانهما يجيدون العمل فى هذه المهنة والتعايش معها حيث أنهما فى طريقة ارتداء الملابس، والمبالغة في ألوان الأزياء.

وتدور أحداث مسلسل "الصفارة" في إطار كوميدي، تدور أحداث المسلسل حول "شفيق" الذي يعمل مرشدا سياحيا ويقوم بسرقة صفارة الملك "توت عنخ آمون" التي تمكنه من العودة للزمن إلى الوراء لمدة 3 دقائق، ثم الرجوع للحاضر واكتشاف التغيرات الناتجة، فيدخل في مغامرات مثيرة.



احمد امن وطه دسوقى



مسلسل الصفارة الحلقة 4



احمد امين