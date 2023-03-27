شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى فى موعد مع ملياردير معروف.. هل تدخل قصة حب جديدة؟ "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية أنجلينا جولي، 47 عاما، فى موعد برفقة عالم البيئة البريطانى الملياردير ديفيد روتشيلد، 44 عاما، فى أحد مطاعم ماليبو بنيويورك، حيث تناولا الغداء واستمرا فى الجلسة لمدة ثلاث ساعات، حسبما ذكر موقع pagesix.



انجلينا جولي برفقة ديفيد روتشيلد



انجلينا جولي في موعد غداء

ولم تستطع عدسات الباباراتزي تحديد إذا كان الموعد غرامي أو عمل، حيث ظهرت علامات السعادة والإستمتاع على وجه الثنائي، وهو ما يطرح سؤال هل دخلت أنجلينا جولى بعلاقة غرامية جديدة؟.

وارتدت جولى فستانًا أسود أنيقًا بفتحات تظهر وسطها، وقامت أيضًا بإقران المظهر مع الكعب الأسود والنظارات الشمسية، والتقطت الصور للنجمة وهي تسير إلى سيارتها، في حين ظهر ديفيد روتشيلد، وهو واحد من أغنى الرجال في العالم، في حالة معنوية جيدة أيضًا، حيث ابتسم بابتسامة متكلفة وضحك مع جولى.



انجلينا جولي



هلي دخلت انجلينا جولي قصة حب

أنجلينا جولى تستعين بقاتل مأجور لإنهاء حياتها.. وتكشف السبب

وكان تقرير سابق كشف أن النجمة العالمية أنجلينا جولي، حاولت قتل نفسها إثر أزمة نفسية خانقة مرت بها من قبل، فحسب ما نشره موقع fandomwire صرحت جولى، بأنها فى صراع بسبب صحتها العقلية، قائلة: "لقد عشت حياة سعيدة للغاية، لكن كان لدى تحديات خاصة، لقد كنت أعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، غالبًا ما تشعر بهذا الشعور بالانهيار وتتساءل عما تستطيع فعله، وتشعر بالقلق لأنك لست قادرًا على أن تكون كافيًا لحماية ورعاية من تحبهم".

وبحسب التقرير، خططت أنجلينا جولي للانتحار عندما كان عمرها 19 عامًا فقط، كما أنها استأجرت قاتلا محترفًا لقتلها، لأنها برغم رغبتها في الموت، لم تكن تقوى على الانتحار، وقالت "مع الانتحار يأتي كل ذنب، الناس من حولك يعتقدون أنه كان بإمكانهم فعل شيء ما، أما مع مقتل شخص ما، لا أحد يتحمل نوعا من المسؤولية بالذنب".

انجلينا جولي

أنجلينا جولى تلغى الاتفاق مع القاتل المأجور

أنجلينا اعتقدت أنه سيكون من الأسهل على عائلتها أن يقتلها شخص ما بدلًا من الانتحار، وعن القاتل المحترف، قالت أنجلينا "كان شخصًا لائقًا بدرجة كافية وسألني إذا كان بإمكاني التفكير في الأمر والاتصال به مرة خلال شهرين، وبعدها تغير شيء ما فى حياتى، واعتقدت أننى سألتزم به".

ولم يكن الأمر سهلاً على أنجلينا بعد أن ألغت الاتفاق مع القاتل المأجور، حيث كشفت أنها عانت من صحتها العقلية بعد طلاقها من براد بيت، وقالت في المقابلة: "أنا مثل الجميع وخاصة أن السنوات القليلة الماضية لم تكن الأسهل، ولم أشعر بقوة كبيرة".

في ذلك الوقت، كانت أنجلينا جولى، تستعد لدورها في فيلم Marvel Eternals، وقالت: "أنا ممتنة للغاية لأننى أتيحت لي الفرصة لألعب هذا النوع من الشخصيات، التي تسحب كل قدر من القوة لدى وهذا يذكرني بأنني أستطيع أن أكون قوية.. فمن السهل النظر إلى المشاهير والاعتقاد بأن حياتهم رائعة، لكن الكثيرين يعانون من مشاكل الصحة العقلية خلف الأبواب المغلقة، وليس من السهل العيش فى دائرة الضوء كما نعتقد".