شاهد أول صورة لشقيقة ريم البارودي «المحجبة» التي تحدثت عنها في الإعلام.. هل تشبهها؟

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مارس 2023 11:43 صباحاً - حلّت الفنانة ريم البارودي قبل أيام ضيفةً على حلقة خاصة من برنامج “صبايا الشمس” الذي تقدّمه الإعلامية ريهام سعيد، وذلك بعد خلاف بينهما استمر ثلاث سنوات، وتحدثت “البارودي” في الجزء الثاني من الحلقة عن كواليس الأيام الأخيرة قبل وفاة والدها ودور شقيقتيها معها.

شقيقة ريم البارودي

وبعد إذاعة الحلقة انتشرت على السوشيال ميديا أول صورة تجمع الفنانة المصرية ريم البارودي مع شقيقتها المحجبة، والتي تدعى “نشوى”.

جمهور الفنانة المصرية تداولوا الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن شقيقة ريم تشبهها كثيرا، حيث أن ملامحهما متقاربة إلى حد كبير.

ريم البارودي مع شقيقتها المحجبة

وكانت ريم البارودي قد نشرت مجموعة صور من قبل تجمعها بشقيقتها الثانية والتي تدعى «دينا»، والتي التقطتها من حفل زفاف الأخيرة قبل عدة سنوات.

ريهام سعيد وريم البارودي

وكشفت ريم البارودي خلال الحلقة تفاصيل خلافها مع “ريهام” بعد فترة طويلة من الشدّ والجذب، حيث واجهتها على الهواء، بعد الأزمة التي حدثت بينهما على الشاشة ووصلت الى ساحات القضاء.

قالت ريهام سعيد لريم البارودي :«حسيت الخلاف بدأ في فرح أحمد فهمي»، فقالت ريم البارودي: كنا بنختلف الاول والخلاف مكنش بيطلع للناس ومكناش بنتخاصم، والخلاف ابتدا ان في شخص ما بينا وانا دايما في التصور ببقى شخص متوتر، وكنت داخلة اصور، والخلاف مفيهوش زينة خالص، وغيرت على وفاء وزعلنا الزعل العادي، والموقف اصلًا كان بسبب كده».

وقاطعتها ريهام سعيد، قائلة: «الخلاف حسيت انه بدأ لما كنا في فرح احمد، وقالتلي ليه محطتيش صورة لوفاء عامر».

تصريحات صادمة لـ ريم البارودي

واستكملت ريم كلامها: «احنا داخلين على رمضان وانا عارفة عاشور وهو شخصية محترمة جدًا بس اخوه كداب، وبتمنى اخوه يطلع يقول، وبعد كده كان في بوست نازل وحد من الفانز قالك ريم البارودي بالنسبالك ايه قولتيله ماتت بالنسبالي، وبابا كلمني قالي ليه ريهام قالت كده، وكلمت الشخص ده قالي هي زعلانة عشان زينة ودخلنا في موضوع تاني، زعلانة عشان مضت المسلسل الجديد مع زينة، قولتله هي زعلانة من ايه وكان هادي فـ ابتدا ينرفزني اوي، انا عارفاكي شخصيًا لا يمكن اقول عليكي كلمة “الفا*رة” وقولت اذا خاصم فجر”.

وتابعت: «بس اللي نزل للوطن العربي غير الواتساب الحقيقي وكان مونتاج، وبعد ما خلصت المكالمة راح احمد الهواري قالي امسحي الفويسات دي بسرعة ومكنتش متوقعة انه هيسمع الوطن العربي كله، واكيد اللي بيتعدى حقوقه، واللي اتقالك كذب واحمد الهواري يشهد لحد دلوقتي»، وأضافت ريم: ده شتام وبيجيب أعراض الناس، وغلطان وقليل الأدب.

من هي ريم البارودي؟

ممثلة مصرية معروفة، بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، واشتهرت بإثارة الكثير من الجدل داخل الوسط الفني أو خارجها سواء على مستوى حياتها الشخصية أو علاقتها بأصدقائها.

ولدت الفنانة ريم البارودي في السادس من شهر أكتوبر الأول سنة 1978 في محافظة القاهرة، لعائلة تعتبر من العائلات المرموقة في مصر واسمها الحقيقي هو “رهام مجدي مدحت البارودي”.

نشأت البارودي في عائلة فنّية، حيث تجمعها صلة قرابة بالفنانة المعتزلة شمس البارودي فهي ابنة عم شمس البارودي، كما لها نفس الأصول السورية.

درست ريم جميع المراحل الدراسية في محافظة القاهرة حتى حصلت على الشهادة الثانوية مع معدل جعلها تكمل دراستها الجامعية في كلية السياحة والفنادق جامعة القاهرة، لكنها لم تعمل في هذا المجال مطلقا.

بدأت ريم البارودي مشوارها الفني وهي في عمر الخامسة عشر، عندما وقفت أمام عدسات الكاميرات من خلال الإعلانات، لكنها ابتعدت بعد ذلك لفترة طويلة قاربت 11 سنة بسبب انشغالها بالدراسة.

عادت لتبدع في أول عمل فني لها عندما قدم لها المخرج الكبير جلال الشرقاوي أول دور لها، وأسند إليها دور بطولة في مسرحية “دستور يا أسيادنا” التي كانت من بطولة الفنان أحمد بدير والفنانة حنان شوقي، وعرضت لأول مرة في عام 1995.

لفتت النجمة الأنظار نحوها من خلال الدور الذي قدمته في المسرحية، الأمر الذي جعل كبار المخرجين والمنتجين يقدمون العروض الفنية، لتحقق البارودي بعد الكثير من الشهرة في الدراما المصرية.

حياتها الشخصية

تعتبر الفنانة ريم البارودي من أكثر النجوم إثارة للجدل داخل الوسط الفني، خاصة عندما يتعلق الأمر في حياتها الشخصية، حيث اتهمت ريم البارودي باختطاف الفنان أحمد سعد من زوجته مستغلة صداقتها مع زوجته.

بدأت القصة عندما وقعت ريم البارودي في حب المطرب أحمد سعد بعد علاقة صداقة قوية في الوقت الذي كان متزوج فيه من غيرها وتزوج منها بعد طلاق زوجته الأولى، لكن لم يستمر زواجهما سوى 21 يوما.

وأثار الثنائي الجدل حول مدة زواجهما، حيث صرّح أحمد سعد خلال لقائه الإعلامي في برنامج “شيخ الحارة” والتي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة والمذاع عبر قناة القاهرة والناس قائلا:” الزواج لم يدم سوى 6 أيام”.

لترد عليه “البارودي” من خلال نفس البرنامج بأن الزواج دام 21 يوما، والانفصال تم عن طريق موافقة الطرفين، وكشفت ريم عن عدم تحملها العيش مع أحمد وكان قرار الانفــ صال أقوى.

لم تنتهي الأمور عند هذا الحد، حيث حصلت قصة أخرى مع صديقتها الفنانة سمية الخشاب عندما حصلت الأخيرة على رقم الفنان أحمد سعد بحجة وجود عمل فني يجمع الثنائي، لتتفاجئ ريم بزواج بإعلان زواج أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب.

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