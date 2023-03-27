الفنان محمد عبده يكشف سبب ابتعاده عن الفن لمدة 4 سنوات

دخل الفنان السعودي محمد عبده في نوبة من البكاء بسبب حديثه عن مرض والدته وابتعاده عن الفن مدة 4 سنوات.وقال خلال حلوله ضيف برنامج "الليوان": "هذه الفترة مرت بي مصائب كثيرة وأنا أسميها سنين الهوشة (...) من الدعوة والقاعدة وحرب إيران مع العراق وغزو الكويت ومرض والدتي الذي أودى بحياتها".

وتابع: "كان لابد لي أن أتوقف وكنت متوقف فقط عن الظهور على المسرح. كانت مرحلة توقف ومراجعة للنفس وعوامل نفسية كثيرة".وعن دخوله الفن وتحدذير والدته، أوضح: "أمي قالت لي الفن هذا ما يأكل عيش وصوتك له مواضع غير محموده، وكل كلامها صح .. ما يأكل عيش".

وعلّق مضيف عبده عبدالله المديفر متساءلاً: "ما شاء الله جاي لنا بطائرة خاصة وتقول ما يأكل عيش!"، فأجابه "فنان العرب": "أنا أتكلم عن ذاك الزمان، والله ياعبدالله أنا ما آخذ أجر أنا أحصل على مكافأة ، وحتى أمام أسامينا في الإذاعة مكتوب مكافأة ، إلى الآن أنا ما أسميه أجر، كل مشواري الفني 55 أو 60 سنة، ما بدأ الفن يدخل مدخول إلا الـ 15 سنة الأخيرة".

وتحدث عبده على شاشة "روتانا خليجية" عن علاقته باليمن: "أنا في جزء يمني، خوالي من اليمن وأبوي عسيري ونزحنا مع الحسن الإدريسي، الأدارسة عاصمتها صبيا وتضم الحديدة وباجل وبيت الفقيه إلى أن حصل الصلح ودخل الملك فيصل عام 53 هجري إلى اليمن"”.

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