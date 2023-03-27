شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تعلن عن جولتها الغنائية.. بعد نجاح جولة تايلور سويفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة العالمية أديل أنها ستمدد إقامتها في لاس فيجاس في الكولوسيوم بقصر قيصر، وكشفت أنها تشعر بالغيرة من المعجبين الذين حضروا جولة تايلور سويفت وهي تتحدث إلى معجبيها خلال أدائها الأخير في تغريدة بالفيديو، وقالت: "الغناء لأربعة آلاف شخص لمدة 34 ليلة لا يكفي.. وأنا أعلم أن هذا لا يكفي ، لذلك سأعود".



اديل

وواصلت اديل مفاجأة معجبيها ، معلنة أنها ستطلق أيضًا فيلمًا موسيقيًا عن الجولة، وقالت: "وبعد بضعة أسابيع في يونيو ، سأقوم بتصويره وسأطلقه للتأكد من أن أي شخص يريد مشاهدته يمكنه مشاهدة الجولة" .

وكانت قد رصدت أعين المصورين المغنية العالمية أديل بعد تناولها العشاء في سانتا مونيكا، وذلك وسط الشائعات التي ترددت بأنها مخطوبة لصديقها ريتش بول، ولم يتم حسم تلك الشائعات إلى الآن، خاصة أنها تنشغل خلال الفترة الجارية بسلسلة حفلات في لاس فيجاس إلا أن تلك الحفلات لا تمنعها من العودة إلى منزلها في لوس أنجلوس من وقت لآخر.

نشاط أديل خلال العام الجارى فى الحفلات يعد استمرارًا لجدول مزدحم من العام الماضى في نوفمبر تحديدًا.

اديل فى صورتين

من ناحية أخرى سبق وشاركت النجمة العالمية أديل – Adele، متابعيها وجمهورها بصورها مع جائزة الـ Emmys التي حصدتها للمرة الأولي في تاريخها الشهر الماضى، ونشرت صورها مع الجائزة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتوجه رسالة شكر لكل من ساعدها في تحقيق تلك الجائزة.