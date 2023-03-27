شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى: مسلسل "مذكرات زوج" يتناول أدق التفاصيل في الحياة الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم طارق لطفى، لـ الخليج 365 إن مسلسل "مذكرات زوج"، من الأعمال المهمة، حيث يناقش فكرة الزواج والأسرة بشكل دقيق، كما أنه يتناول أدق التفاصيل في الحياة بين الأزواج، خاصة أن كل زوج وزوجة بينهما تفاصيل كبيرة بوجه عام، ولا يوجد بيت يخلو من الأزمات والصعاب.

وأضاف لطفى: عندما عرضت على فكرة مشروع مذكرات زوج وقرأت السيناريو أعجبت للغاية بالفكرة، والحقيقة الموضوع ليس له علاقة بمدى رضاء الفنان عن الأفكار، ولكن بمدى تأثير المشروع في الناس وحياتهم، خاصة إذ كان العمل يتناول حياة البشر ويحاول طرح الإجابات عن أسئلة الناس، وفى النهاية نحن نسعى أن نقدم عملا ترفيهيًا للجمهور يستمتع به ويشعر بسعادة من الأعمال التي نقدمها كفنانون

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.