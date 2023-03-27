شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تبرز بطولات سيدات سيناء في الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة وفاء عامر خلال ماراثون دراما رمضان بعملين عبر مسلسلى حضرة العمدة والكتيبة 101، وخلال العمل الأخير تحديدًا بدأ منذ اللحظة الأولى أن الدور بمثابة تحدي كبير تخوضه هذا العام، خاصة أنها تجسد شخصية سيدة سيناوية تتميز بشعور وطني كبير تجاه وطنها مثلما هو الحال مع أهالى سيناء.

وهو الأمر الذى يعتبر تحديًا كبيرًا خاصة أننا وخلال الأعمال السابقة التي رصدت بطولات الجيش وفدائية أهالى سيناء، لم يتم إبراز دور السيدات اللاتي تعيشن هناك بالقدر الكافى، وهو الأمر الذى يبدو أن صناع العمل يخبأوه خلال أحداث العمل، فمن اللحظة الأولى لظهور شخصية وفاء عامر قامت بتسليم طفلة وجدتها لشيخ قبيلة مشهود له بالتعاون مع جهاز المخابرات، وبالتالي دلت الأجهزة على بداية الطريق لمعرفة مكان محتجزين آخرين.

أيضًا ظهر جليًا خلال أحداث حلقة الأمس، تركيزها مع نجلها في تربيته بعيداً عن أطفال بدا عليها ريبة من أهاليهم لعدم وطنيتهم، وبالتالي من المنتظر أن تظهر وفاء عامر بطولات أخري لسيدات سيناء خلال الحلقات المقبلة، خاصة مع إبراز مسلسل الإختيار خلال الأعوام المقبلة لبطولات أفراد وشخصيات حقيقية لأهالى سيناء مثلما حصل مع الشخصية الذى لعبها رشدي الشامى ونضال الشافعى.

تعرض قناة ON حصريًا فى التاسعة إلا ربع مساء يوميا مسلسل "الكتيبة 101"، المكون من 20 حلقة، ويسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم فى سيناء.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين فى مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغنى، رشا مهدى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.