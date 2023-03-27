شكرا لقرائتكم خبر عن جوينيث بالترو عن علاقتها بـ تايلور سويفت: نحن أصدقاء ودودون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم استجواب الممثلة العالمية جوينيث بالترو حول علاقتها مع المغنية تايلور سويفت خلال محاكمتها المدنية، بشأن مزاعم أنها أصابت رجلًا بجروح خطيرة في حادث تزلج في الولاية في عام 2016، تتعلق الدعوى بحادث تصادم في منتجع للتزلج في بارك سيتي، حيث ادعى تيري ساندرسون أن الممثلة اصطدم به وأوقعه "بقوة ، مما أدى إلى سقوطه"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ثم سألت كريستين فان أورمان محامية ساندرسون، بالترو عما إذا كانت قد حصلت على الفكرة من قضية سويفت، وصرحت بالترو قائلة: "أعتقد أنني قلت عندما سألتني أنني لم أكن على دراية بـ محاكمة سويفت، التي لن أقول إننا أصدقاء جيدون، نحن ودودون، وأنا اصطحبت أطفالي إلى إحدى حفلاتها الموسيقية من قبل لكننا لا نتحدث كثيرًا".



جوينيث بالترو وتايلور سويفت

وأنهت بالترو حديثها قائلة: "أنا فقط أطلب دولار واحد، وهذا طلب رمزي لأن الأضرار ستكون في الواقع أكثر".

بدأت البيانات الافتتاحية في المحاكمة أمام هيئة المحلفين اليوم، ومن المقرر أن تستمر الإجراءات لمدة ثمانية أيام، ومن المتوقع أن تدلي الفائزة بالأوسكار البالغة من العمر 50 عامًا وأطفالها بشهاداتهم خلال الإجراءات.

وقع الحادث في فبراير 2016 على منحدر في منتجع Deer Valley حيث كانت السيدة بالترو تتزلج في إجازة عائلية، ويبدو أن القضية تتوقف على المتزلج - بالترو أو ساندرسون - الذي كان يصعد وقت وقوع الحادث.

وفقًا لسياسات السلامة في Deer Valley، وفقًا لـ BBC ، فإن المتزلجين "أمامك أو خلفك لهم حق المرور، يجب أن تتجنبهم ".

وخلال البيانات الافتتاحية يوم الثلاثاء، أخبر محامي بالترو هيئة المحلفين أن موكلته بدأت للتو نزولها إلى أسفل المنحدر عندما ظهر زوج من الزلاجات دون سابق إنذار بين زوجها، ثم اصطدم رجل بظهرها، ومن ثم جادل محامي بالترو بأن ساندرسون، الذي يعاني من ضعف البصر والسمع نتيجة إصابته بجلطة سابقة، ربما لم ير موكله قبل أن يصطدم بها، وأضاف محامي بالترو أن موكلته اشتبهت في البداية في تعرضها للاعتداء، وقد اهتزت بسبب الحادث.

ومع ذلك، جادل المحامون الذين يمثلون ساندرسون بأن بالترو كانت في الواقع تتزلج بشكل متقطع في ذلك اليوم، لأنها كانت تحاول مشاهدة أطفالها وهم يتزلجون على المنحدرات.

وقال محامي ساندرسون للمحكمة إن بالترو أظهرت "تجاهلاً لأشخاص آخرين على الجبل" عندما اصطدمت بموكله، مما تسبب في ما ادعى أنه إصابات خطيرة؛ بما في ذلك أربعة ضلوع مكسورة وتلف دائم في الدماغ.

وقال محامي ساندرسون: "المتزلجين المشتتين يتسببون في وقوع حوادث" ، مشيرًا إلى أن السيدة بالترو متزلجة متمرسة وتدرك جيدًا القواعد، وأكمل قائلا:"كانت تعلم أن التزلج بهذه الطريقة، والتزحلق على أحد الجبال أثناء النظر إلى أعلى وإلى الجانب كان بشكل طائش، كانت تعلم أن الاستمرار في التزلج بهذه الطريقة، سيؤدى إلى اصطدامها بشخص ما".

في مطالبته الأصلية لعام 2019، قال ساندرسون إن الأمر يعادل الضرب والهرب، مدعياً: "نهضت بالترو واستدارت وانطلقت بعيدًا، تاركه ساندرسون ملقى على الثلج، مصابًا بجروح خطيرة، وانطلق مدرب التزلج في وادي دير، الذي كان يدرب السيدة بالترو، لكنه لم ير الحادث"،وادعت بالترو أن المدرب شاهد الحادث.

تمت إزالة اسم إيريك كريستيانسن، المدرب من الالتماس الأولي إلى جانب شركة Deer Valley Resort Company بعد أن حد القاضي من الجدل حول إدعاءات الضرب والهرب، مع الحكم في النهاية بشأن الإهمال البسيط حول الحادث فقط.

وكتب القاضي: "لا يوجد شخص على دراية بإجراءات السيدة بالترو بعد الاصطدام، ومن ثم لا يمكن وصف تصرف بالترو بالتهور، حتى عندما تم تفسيرها في ضوء أكثر ملاءمة لـ ساندرسون، فإن الحقائق غير المتنازع عليها تفشل في دعم ادعائه بأن إجراءات بالترو بعد الاصطدام من المحتمل أن تؤدي إلى ضرر كبير، أو أنها كانت غير معقولة أو خروجًا عن السلامة العادية، أو أنهم أتوا مع درجة عالية من الخطر".

انتقلت الدعوى الآن من مطالبة بمبلغ 3.1 مليون دولار كتعويض من الممثلة إلى 300 ألف دولار، حيث تطالب بالترو بتعويض قدره دولار واحد وأتعاب المحاماة.